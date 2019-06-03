Десятилетие свадьбы Грудиных в Arts Square Gallery
Десятилетие свадьбы идеолога курорта «Первая линия» Марии Грудиной и девелопера Юрия Грудина одновременно напоминало светский салон Анны Павловны Шерер и семейный ужин на даче в Репино. Причина тому организатор приема Эдуард Мурадян, вдохновлявшийся гала-ужином Эрмитажа в Венеции по случаю открытия павильона России. Местом проведения ресторатор сделал галерею искусств Arts Square, расположенную в центре богемного Петрограда, а декорацию стола — аллегории хлебосольных садов Джардини — доверил флористу Максиму Лангуеву.
В честь «розовой» свадьбы гостей просили добавить в дресс-код розовые оттенки. Нарушить его было позволено только хозяйке вечера — Мария надела белое платье, в котором вышла замуж десять лет назад. Трепетным подходом к выбору наряда отличилась полугодовалая Стефания Сидихина в тотал-луке с цветочным принтом.
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Мария Грудина, Юрий Грудин
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Василисса Грудина
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Полина Сидихина, Дмитрий Кутыев, Стефания Сидихина
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Галя Голованова, Николай Дворянкин
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Ужин подготовил виртуоз французской кухни Руслан Агейченко. В меню, разделенное шефом на традиционное и веганское, вошли белая спаржа с молодым катофелем, додин из перепелки с соусом порто и буррата в сочетании со свежей черемшой.
Следующую декаду совместной жизни пара планируют связать с искусством, поэтому среди подарков друзей были первые резиденты будущего собрания — гравюра XIX века, работа афро-русской художницы Марины Икоку и абстракция Антона Мусатова «Суперструны».
Поздравить супругов приехали поэтесса Марина Кацуба, прочитавшая собственные стихи, модель Галина Голованова, актриса Полина Сидихина, неутомимый модник Оскар Ренкель и другие.
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Иван Дьяков
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Александра Филановская, Владимир Филановский
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Анна Шилина
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Анна Бартосевич
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Яна Меркель, Игорь Петраков
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Юрий Раппопорт
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Евгения Грудина
Мария Грудина
Идеолог курорта «Первая линия»
Для меня числа имеют особый символизм, поэтому юбилей свадьбы мы отмечали в ту же дату, в которую поженились. Я снова почувствовала себя невестой, было ощущение, что вернулась на десять лет назад. Это серьезный срок, повод подвести итоги и одновременно точка отсчета чего-то нового. Хотелось, чтобы все близкие люди были рядом, хотя обычно мы делаем праздники для друзей. В этот раз, объединив всех, поняли насколько здорово напитаться друг от друга мудростью и опытом или свежим взглядом на жизнь.
Самый лучший тост нам сказала мама Юры на самой свадьбе. На юбилее мы пересматривали видео, где она желает нам быть вместе до конца дней. В этом году ее не стало, она было ядром нашей семьи. Думаю, ее напутствие будет для нас и гостей ориентиром.
Фотограф: Никита Шубный
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