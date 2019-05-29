Александр Рогов, Сати Казанова и Юлия Снигирь на открытии флагманского Liu Jo
Бренд женской одежды Liu Jo — носитель итальянской идентичности и фаворит топ-моделей Марты Хант и Жасмин Тукс — устроил вечеринку в честь открытия флагманского бутика в ТРЦ «Галерея». Саундтреки к торжеству шопоголизма подбирал dj-тандем из Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, а вдохновляли гостей на спонтанные покупки стилист Александр Рогов и транк-шоу под его художественным руководством. На импровизированный подиум в последней коллекции вышли актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, актриса Наталья Бардо и модель Маша Миногарова, чей эксцентричный выбор встретили овациями.
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Анжелика Тиманина
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Наталья Бардо
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Юлия Паршута
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Полина Осипова, Ангелина Гущенко
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Рита Слуцкая, Артемий Журавлевский
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Вера Дягтерева
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Дарья Гилькман
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Ирина Соловьева
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Юлия Каунова
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Мария Михайлова
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Инна Анащенко, Мария Кудрякова
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Стефано Мауро, Чечилия Паготто, Серджо Пеа
Фотограф: Михаил Вильчук
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