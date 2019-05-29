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Александр Рогов, Сати Казанова и Юлия Снигирь на открытии флагманского Liu Jo

Бренд женской одежды Liu Jo — носитель итальянской идентичности и фаворит топ-моделей Марты Хант и Жасмин Тукс — устроил вечеринку в честь открытия флагманского бутика в ТРЦ «Галерея». Саундтреки к торжеству шопоголизма подбирал dj-тандем из Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, а вдохновляли гостей на спонтанные покупки стилист Александр Рогов и транк-шоу под его художественным руководством. На импровизированный подиум в последней коллекции вышли актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, актриса Наталья Бардо и модель Маша Миногарова, чей эксцентричный выбор встретили овациями.  

  •  Вера Дягтерева

  • Ксения Молоткова

  • Дарья Гилькман

  • Ирина Соловьева

  • Юлия Каунова

  • Мария Михайлова

  • Инна Анащенко, Мария Кудрякова

  • Стефано Мауро, Чечилия Паготто, Серджо Пеа

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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