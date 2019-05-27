Вручение премии «Национальный бестселлер» — 2019

На Новой сцене Александринского театра подвели итоги девятнадцатого сезона премии «Национальный бестселлер». Победителем 2019 года объявлен Андрей Рубанов и его фэнтези-роман «Финист — Ясный сокол».

Ведущие церемонии Полина Толстун и Артемий Троицкий приветствовали членов жюри, авторов, номинаторов и других представителей творческой интеллигенции — поддержать фаворитов пришли художник Анатолий Белкин, писатель Андрей Аствацатуров, фотограф Сергей Семкин.

С первых минут церемонии критик Артемий Троицкий приступил к обзору участников шорт-листа: уничтожающее рецензирование традиционно проходит после голосования жюри, чтобы выявить хотя бы одного победителя. Продолжило церемонию выступление Жени Любич с духоподъемными песнями на стихи Осеева и Бернса.