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Вручение премии «Национальный бестселлер» — 2019

На Новой сцене Александринского театра подвели итоги девятнадцатого сезона премии «Национальный бестселлер». Победителем 2019 года объявлен Андрей Рубанов и его фэнтези-роман «Финист — Ясный сокол».

Ведущие церемонии Полина Толстун и Артемий Троицкий приветствовали членов жюри, авторов, номинаторов и других представителей творческой интеллигенции — поддержать фаворитов пришли художник Анатолий Белкин, писатель Андрей Аствацатуров, фотограф Сергей Семкин.

С первых минут церемонии критик Артемий Троицкий приступил к обзору участников шорт-листа: уничтожающее рецензирование традиционно проходит после голосования жюри, чтобы выявить хотя бы одного победителя. Продолжило церемонию выступление Жени Любич с духоподъемными песнями на стихи Осеева и Бернса.

  • Виола Бойер

  • Дмитрий Грозный, Ольга Погодина-Кузмина

  • Антон Треушников, Юрий Воронин

  • Александр Секацкий, Людмила Пуханова

  • Дарья Головинская

  • Владимир Гусаров, Ася Петрова

  • Джангир Сулейманов

  • Александр Веселов

  • Светлана Кожаринова, Анастасия Сопикова

  •  Андрей Константинов

  • Дарья Головинская

Фотограф: Дмитрий Колесов

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Автор: Leo Kasatkin
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