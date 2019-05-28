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Открытие корнера мужской классической одежды в Au Pont Rouge

В Универмаге «У Красного моста» открылся корнер мужской классической одежды и аксессуаров, в который уже приехали коллекции Castangia 1850, СС Сollection Corneliani и Stenströms. Au Pont Rouge Beauté установил в новом пространстве станцию скорой бьюти-помощи: гости подобрали мотивирующие сочетания парфюма Tom Ford с лучшими образцами костюмной моды, заглянули в мейк-ап студию, а сразу после — в бар с шотландским виски. Гастрономической парой к коктейлям предложили домашнее мороженое с черной смородиной от шефа Леонида Жаркова, перед подачей устроившего кулинарный перфоманс.

  • Дэвид Уилкинсон, Ольга Орлова, Екатерина Павлова, Анна Наумова

  • Павел Читсяков

  • Александр Лужков, Валерия Пискунова

  • Екатерина Павлова

  • Игорь Нигматуллин

  • Анастасия Пиорунская

  • Леонид Жарков

  • Дмитрий Буценевский 

  • Таймураз Боллоев, Мария Сафарьянц 

  • Андрей Чирков, Александра Слесарева, Илья Сошников, Сергей Морозов 

  • Елена Стравинская

  • Александр Пентя, Татьяна Пентя

Фотограф: Никита Шубный

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