Открытие интерьерного салона Eichholtz

Открывать новое место силы для дизайнеров, декораторов и архитекторов в центр дизайна Artplay прибыл основатель голландского бренда: Тео Айхольтц выступил с пламенной речью о своем призвании создавать красивую мебель и поблагодарил партнеров из России Сергея Яковлева и Марину Пудову за любовь к своему делу. Убедились в правдивости слов Тео все гости интерьерного салона, весь вечер без устали принимавшие подарки от Eichholtz и Importhome.