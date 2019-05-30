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Открытие интерьерного салона Eichholtz

Открывать новое место силы для дизайнеров, декораторов и архитекторов в центр дизайна Artplay прибыл основатель голландского бренда: Тео Айхольтц выступил с пламенной речью о своем призвании создавать красивую мебель и поблагодарил партнеров из России Сергея Яковлева и Марину Пудову за любовь к своему делу. Убедились в правдивости слов Тео все гости интерьерного салона, весь вечер без устали принимавшие подарки от Eichholtz и Importhome.

  • Сергей Яковлев, Марина Пудова, Тео Айхольтц, Роза Мухамбетова

  • Светлана Шилина, Алексей Неймышев, Екатерина Шариф

  • Марина Парфенова, Полина Вольгович

  • Марина Пудова

  • Наталья Лобанова

  • Вероника Маринина

  • Анна Кофанова

  • Мирослав Стефи, Юлия Стефи

  • Алена Антончик, Анна Чеботарь

  • Мила Благодарова

  • Вероника Мартюшева

  • Елена Воронова

  • Алексей Трифонов, Ольга Левенкова

  • Инна Ковалева, Светлана Ковалева

  • Вера Бренер, Ольга Похил

  • Лилит Айвазян, Юлиана Решетникова

  • Оксана Корнилова

  • Марина Леннова, Алексей Иванов

  • Марина Присмотрова,  Даниель Александрова

  • Ольга Бурхллаль, Рашид Бурхллаль

  • Михаил Финкель, Инна Финкель

  • Ксения Леон, Светлана Мамаенко

  • Вероника Маринина, Кирилл Маринин

  • Ольга Никольская

  • Марк Диновец, Александра Красножен

  • Наби Касумов, Анастасия Куклина

  • Андрей Бобровский, Лариса Бобровская

  • Наталья Лобанова, Елена Гугнина

  • Маргарита Фещенко

  • Кирилл Шалашов, Елена Шалашова

  • Анна Никипелова

  • Анастасия Панова

  • Елена Елизарова

  • Вера Бренер

  • Тамара Богданова, Евгения Болотова

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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