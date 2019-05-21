XVI Благотворительный вечер фонда «Шаг навстречу»

Фонд «Шаг навстречу» устроил XVI Благотворительный ужин, чтобы вместе с многолетними партнерами сделать возможности нуждающихся детей безграничными. Президент фонда Татьяна Зингаревич в торжественной речи поблагодарила меценатов, благодаря которым удается спасать жизни, оплачивать дорогостоящее лечение, делать ремонты в детских домах, проводить экскурсии и мастер-классы для детей-сирот. Поддержать мероприятие и бескорыстно выступить для гостей приехали член попечительского совета фонда Татьяна Буланова и певец Стас Пьеха. За ужин отвечал обладатель двух звезд Michelin Николя Ламбер: угощали осьминогом с соусом «сабайон», судаком с кремом из топинамбура и щучьей икры, а на десерт под общие аплодисменты вывезли многоэтажный авторский торт с экзотическими фруктами. Самыми ценными предметами, приобретенными за щедрое пожертвование, стали теннисная ракетка Новака Джоковича с автографом и антикварная сигарная гильотина из французской монеты XVIII века.