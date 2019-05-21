XVI Благотворительный вечер фонда «Шаг навстречу»
Фонд «Шаг навстречу» устроил XVI Благотворительный ужин, чтобы вместе с многолетними партнерами сделать возможности нуждающихся детей безграничными. Президент фонда Татьяна Зингаревич в торжественной речи поблагодарила меценатов, благодаря которым удается спасать жизни, оплачивать дорогостоящее лечение, делать ремонты в детских домах, проводить экскурсии и мастер-классы для детей-сирот. Поддержать мероприятие и бескорыстно выступить для гостей приехали член попечительского совета фонда Татьяна Буланова и певец Стас Пьеха. За ужин отвечал обладатель двух звезд Michelin Николя Ламбер: угощали осьминогом с соусом «сабайон», судаком с кремом из топинамбура и щучьей икры, а на десерт под общие аплодисменты вывезли многоэтажный авторский торт с экзотическими фруктами. Самыми ценными предметами, приобретенными за щедрое пожертвование, стали теннисная ракетка Новака Джоковича с автографом и антикварная сигарная гильотина из французской монеты XVIII века.
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Татьяна Зингаревич, Валдис Пельш
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Виктория Печенкина, Елена Соловьева
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Юлия Роженцева, Александр Гузов
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Галина Гребнева
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Ян Фролов, Люсьен Фролова
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Юлия Журавлева, Екатерина Белова, Александра Киселева
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Светлана Малкова, Татьяна Юриздицкая, Александр Малков
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Людмила Варламова
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Светлана Солнцева
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Наталия Шатрова, Катерина Сиренко
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Андрей Шурупов, Анна Останина
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