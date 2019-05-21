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XVI Благотворительный вечер фонда «Шаг навстречу»

Фонд «Шаг навстречу» устроил XVI Благотворительный ужин, чтобы вместе с многолетними партнерами сделать возможности нуждающихся детей безграничными. Президент фонда Татьяна Зингаревич в торжественной речи поблагодарила меценатов, благодаря которым удается спасать жизни, оплачивать дорогостоящее лечение, делать ремонты в детских домах, проводить экскурсии и мастер-классы для детей-сирот. Поддержать мероприятие и бескорыстно выступить для гостей приехали член попечительского совета фонда Татьяна Буланова и певец Стас Пьеха. За ужин отвечал обладатель двух звезд Michelin Николя Ламбер: угощали осьминогом с соусом «сабайон», судаком с кремом из топинамбура и щучьей икры, а на десерт под общие аплодисменты вывезли многоэтажный авторский торт с экзотическими фруктами. Самыми ценными предметами, приобретенными за щедрое пожертвование, стали теннисная ракетка Новака Джоковича с автографом и антикварная сигарная гильотина из французской монеты XVIII века. 

  • Алексей Ким

  • Марина Фасман, Никита Шилин, Светлана Шилина

  • Виктория Гулявцева, Игорь Семященко

  • Наталья Приемская, Андрей Конах

  • Ольга Лета

  • Ульяна Скопинова

  • Дарья Панова

  • Лидия Сартакова, Наталия Соколова

  • Анна Фадеева

  • Евгения Павлюченко

  • Кристина Шибаева

  • Юлия Журавлева, Екатерина Белова, Александра Киселева

  • Светлана Малкова, Татьяна Юриздицкая, Александр Малков 

  • Людмила Варламова

  • Светлана Солнцева

  • Наталия Шатрова, Катерина Сиренко

  • Андрей Шурупов, Анна Останина

  • Ирада Ганджиева, Сергей Сорокин

  • Людмила Ермолаева, Мария Куликова

  • Любовь Щипцова

  • Виктория Клокова, Кети Акшба

  • Мария Калинина

  • Глеб Гавриленков, Полина Гавриленкова

  • Ольга Меганская, Яна Борисова

  • Елена Адамова

  • Елена Анненкова, Александр Уткин

  • Александра Николаева, Александр Изак

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Автор: Leo Kasatkin
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