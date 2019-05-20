Иванушки International и Анжелика Варум на гала-закрытии ПМЮФ в «Ленинград Центре»

Ассамблеи из списка вечерней программы ПМЮФ не вызывали дискуссий и получше пленарных заседаний объединяли профессионалов со всего мира: на балу в Гранд Отеле Европа выступил оксюморонный дуэт Дмитрия Маликова и Анны Седаковой, в «Севкабель Порт» призывал верить в мечту Юрий Антонов, а завершили недельный юридический марафон Анжелика Варум и Иванушки International — на гала-ужине в «Ленинград Центре» прошла реконструкция эпохи 90-х. Малиновые пиджаки участники форума надеть не решились, зато поддержали другой перфоманс из Красной книги и вживую исполнили ностальгические хиты на Основной сцене. Задержаться в зените славы помог караоке-забег под руководством Игоря Корнелюка, вдохновившего юристов на нелегально высокие ноты.