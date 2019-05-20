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Иванушки International и Анжелика Варум на гала-закрытии ПМЮФ в «Ленинград Центре»

Ассамблеи из списка вечерней программы ПМЮФ не вызывали дискуссий и получше пленарных заседаний объединяли профессионалов со всего мира: на балу в Гранд Отеле Европа выступил оксюморонный дуэт Дмитрия Маликова и Анны Седаковой, в «Севкабель Порт» призывал верить в мечту Юрий Антонов, а завершили недельный юридический марафон Анжелика Варум и Иванушки International — на гала-ужине в «Ленинград Центре» прошла реконструкция эпохи 90-х. Малиновые пиджаки участники форума надеть не решились, зато поддержали другой перфоманс из Красной книги и вживую исполнили ностальгические хиты на Основной сцене. Задержаться в зените славы помог караоке-забег под руководством Игоря Корнелюка, вдохновившего юристов на нелегально высокие ноты.   

  • Анжелика Варум

  • Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко

  • Александр Анатольевич

  • Елена Борисенко

  • Юрий Любимов

  • DJ Грув

  • Сергей Пепеляев

  • Александр Богданов

  • Уго де Шаваньяк

  • Семен Михайловский

  • Алевтина Камелькова, Михаил Гальперин, Полина Гальперина

  • Ольга Бинда, Ольга Мотенко

  • Анастасия Кулешина, Илья Мотенко

  • Неттер Поль, Пуайо-Перудзетто Сильвэн

  • Елена Петрова-Кессарийская

  • Анжелика Варум

  • Андрей Федоров

  • Елизабет Поплвелл

  • Ольга Чупракова

  • Мария Кронин, Оливер Поплвелл, Кристина Бэклос

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Автор: Leo Kasatkin
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