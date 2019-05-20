Иванушки International и Анжелика Варум на гала-закрытии ПМЮФ в «Ленинград Центре»
Ассамблеи из списка вечерней программы ПМЮФ не вызывали дискуссий и получше пленарных заседаний объединяли профессионалов со всего мира: на балу в Гранд Отеле Европа выступил оксюморонный дуэт Дмитрия Маликова и Анны Седаковой, в «Севкабель Порт» призывал верить в мечту Юрий Антонов, а завершили недельный юридический марафон Анжелика Варум и Иванушки International — на гала-ужине в «Ленинград Центре» прошла реконструкция эпохи 90-х. Малиновые пиджаки участники форума надеть не решились, зато поддержали другой перфоманс из Красной книги и вживую исполнили ностальгические хиты на Основной сцене. Задержаться в зените славы помог караоке-забег под руководством Игоря Корнелюка, вдохновившего юристов на нелегально высокие ноты.
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Анжелика Варум
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Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко
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Александр Анатольевич
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Елена Борисенко
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Юрий Любимов
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DJ Грув
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Сергей Пепеляев
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Александр Богданов
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Уго де Шаваньяк
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Алевтина Камелькова, Михаил Гальперин, Полина Гальперина
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Ольга Бинда, Ольга Мотенко
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Анастасия Кулешина, Илья Мотенко
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Неттер Поль, Пуайо-Перудзетто Сильвэн
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Анжелика Варум
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Андрей Федоров
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Елизабет Поплвелл
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Ольга Чупракова
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Мария Кронин, Оливер Поплвелл, Кристина Бэклос
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