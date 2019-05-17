Legal Street 2019: Леонид Агутин, Maruv, Гоша Куценко, Александр Цыпкин и другие гости

Дата вечеринки Legal Street ярко обведена в календаре участников ПМЮФ: ежегодно улица Рубинштейна на сутки становится пешеходной, меняет название и мимикрирует под Венецию времен биеннале — крупнейшие юридические компании строят в барах и ресторанах свои павильоны с шоу-программой, достойной приза «Золотой маски».

За одну прогулку гости возродили ЧМ-2018 при помощи вратаря Рустама Ибрагимова, чередовали концерты Maruv, Леонида Агутина и Гоши Куценко, получили тропический загар, а также успели выпить на балу-суаре и в ложе тайного общества. На променад традиционно вышли министр Министр юстиции РФ Александр Коновалов, писатель Александр Цыпкин и футболист Александр Мостовой и другие.