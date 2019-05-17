Legal Street 2019: Леонид Агутин, Maruv, Гоша Куценко, Александр Цыпкин и другие гости
Дата вечеринки Legal Street ярко обведена в календаре участников ПМЮФ: ежегодно улица Рубинштейна на сутки становится пешеходной, меняет название и мимикрирует под Венецию времен биеннале — крупнейшие юридические компании строят в барах и ресторанах свои павильоны с шоу-программой, достойной приза «Золотой маски».
За одну прогулку гости возродили ЧМ-2018 при помощи вратаря Рустама Ибрагимова, чередовали концерты Maruv, Леонида Агутина и Гоши Куценко, получили тропический загар, а также успели выпить на балу-суаре и в ложе тайного общества. На променад традиционно вышли министр Министр юстиции РФ Александр Коновалов, писатель Александр Цыпкин и футболист Александр Мостовой и другие.
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Александр Цыпкин, Александр Коновалов
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Рустам Ибрагимов
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Maruv
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Александр Мостовой
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Федор Болтин
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Кристина Белова, Мария Субботина
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Иван Птахин
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Игорь Андреев
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Жанна Морозова, Виктория Печенкина, Елена Соловьева
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Екатерина Дроздова, Камилла Берновская
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Полина Попова, Юрий Ефимов
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Диего Шидловский
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Анастасия Решетникова, Ольга Борис
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Мария Кудрякова, Мария Михайлова, Инна Анащенко
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Фото: Дмитрий Многолет, архив Петербургского Международного Юридического Форума
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