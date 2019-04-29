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Весенняя Loshadka Party в клубе «Центральная станция»

Легендарная квир-вечеринка Loshadka Party с регулярностью полуденного выстрела провозглашает праздник весны, любви и свободы. Вакханалию и торжество разнузданности на танцполе провоцировали повелитель темной стороны техно Kirill Vychkin, замаскированный под падшего ангела, адепт альтернативной поп-сцены Zeskulls, дебютанты Ksenia Spahova и Lera Raevskaya, виртуоз драм-н-бэйс E-Zoom и многие другие. Провинившихся в чрезмерно хорошем поведении наказала госпожа Pour Vivre — для этого в реконструированной красной комнате заготовили клетку, несколько плеток и маску Виталия Милонова.

Фотограф: Дмитрий Многолет

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Автор: Leo Kasatkin
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