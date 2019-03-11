Вечеринка OFF by Roots United: Phantom

На территории «Севкабель Порта» состоялось юбилейное событие серии OFF — вечеринка Phantom. Команда Roots United переосмыслила привычную локацию: найти спрятанный вход в здание первой кабельной мануфактуры можно было, следуя указательным знакам.

Лайн-ап из 13 именитых артистов бросил вызов привычным сценариям, тем самым поддержав главную идею ночи. Среди гостей — шоукейс украинского объединения Rhythm Büro в творческом союзе с британской техно иконой Regis и пионером финской электронной сцены Mono Junk. Индустриальное гетто возглавил крестный отец гетто хауса DJ Deeon, еще в начале 90-х с торговавший своими музыкальными сборниками на парковках Чикаго. Авангард французской электронной музыки представлял лейбл Brothers from Different Mothers. А площадку Bar Kaleidoscope, стилизованную под внутреннее устройство калейдоскопа, традиционно заняли резиденты Roots United.