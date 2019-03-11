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Вечеринка OFF by Roots United: Phantom

На территории «Севкабель Порта» состоялось юбилейное событие серии OFF — вечеринка Phantom. Команда Roots United переосмыслила привычную локацию: найти спрятанный вход в здание первой кабельной мануфактуры можно было, следуя указательным знакам. 

  • Рома Немов, Марина Бибик

  • Ирина Уварова, Алексей Медведев

  • Виктория Чураева

  • Яна Гамрецкая

  • Кирилл Шаповалов

  • Милена Турбинам

  • Артур Страус, Мария Герц

  • Натали Самойлова

  • Евгения Отрешко

Лайн-ап из 13 именитых артистов бросил вызов привычным сценариям, тем самым поддержав главную идею ночи. Среди гостей — шоукейс украинского объединения Rhythm Büro в творческом союзе с британской техно иконой Regis и пионером финской электронной сцены Mono Junk. Индустриальное гетто возглавил крестный отец гетто хауса DJ Deeon, еще в начале 90-х с торговавший своими музыкальными сборниками на парковках Чикаго. Авангард французской электронной музыки представлял лейбл Brothers from Different Mothers. А площадку Bar Kaleidoscope, стилизованную под внутреннее устройство калейдоскопа, традиционно заняли резиденты Roots United.  

  • Александр Прусков, Олег Федин

  • Na Nich

  • Яна Зяблина

  • Саша Деннео, Анастасия Клевлина

  • Соня Мараева, Александра Калачева

  • Андрей Шулаев, Александра Житницкая

  • Андрей Попов,  Юлия Якутенко 

  • Виталий Котов, Рустам Богданов

  • Дарья Макарычева, Катя Шахова, Виктория Петрова

  • Анна Савенок

  • Александра Грейпс

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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