Открытие корнера Gianvito Rossi в ДЛТ

В ДЛТ состоялось официальное открытие первого в Санкт-Петербурге корнера Gianvito Rossi. Весенне-летнюю коллекцию, которая уже приехала в новое пространство, представлял лично основатель бренда: Джанвито Росси стоически перенес паломничество клиенток за совместным фото и оставил несколько автографов на своих работах. Познакомиться с итальянским обувщиком пришли верные поклонницы марки, среди которых были актриса Полина Филоненко, стилист Анастасия Ножина, дизайнер Ника Куваева, блогер Викторич Портфолио и певица Татьяна Буланова.

Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный