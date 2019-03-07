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Открытие корнера Gianvito Rossi в ДЛТ

В ДЛТ состоялось официальное открытие первого в Санкт-Петербурге корнера Gianvito Rossi. Весенне-летнюю коллекцию, которая уже приехала в новое пространство, представлял лично основатель бренда: Джанвито Росси стоически перенес паломничество клиенток за совместным фото и оставил несколько автографов на своих работах. Познакомиться с итальянским обувщиком пришли верные поклонницы марки, среди которых были актриса Полина Филоненко, стилист Анастасия Ножина, дизайнер Ника Куваева, блогер Викторич Портфолио и певица Татьяна Буланова.

Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный

  • Ксения Новикова

  • Ольга Смирнова

  • Мария Винокурова

  • Мария Червоткина

  • Екатерина Щелкунова

  • Екатерина Гуртовая

  • Сюзанна Тамскавичюте

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Автор: Leo Kasatkin
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