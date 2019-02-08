Как прошла премия «Петербург будущего» 2019
«Собака.ru» во второй раз вручила премию «Петербург будущего» — тем, кто меняет облик города к лучшему.
Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк приветствовали в Зимнем зале отеля «Астория» гостей торжественного ужина — активистов, критиков, дизайнеров, архитекторов, урбанистов и девелоперов. Авторы самых резонансных социокультурных проектов стали обладателями памятных статуэток.
-
-
-
Лев Лурье, Римма Лурье
-
-
-
Дмитрий Агалаков, Артем Зотиков
-
Роман Певзнер, Ольга Скобкина
-
-
Татьяна Нагорская
-
-
Ксения Беляева, Евгений Решетов, Татьяна Синельникова
-
Первой — за наградой «Дизайн выставки» — на сцену поднялась художник Вера Мартынов, которая в благодарственной речи выступила со смелым комплиментом «волшебной» петербургской зиме. Чувств художника не разделил совесть Петербурга и «Урбанист года» Лев Лурье, который все же заверил в славном будущем города присутствующих в оранжерее Зимнего сада, среди которых были комиссар Павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский, президент промышленного холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик, искусствовед Александр Боровский и многие другие.
-
-
Зоя Попова
-
-
Наталья Николаева, Борис Бабурин, Екатерина Чернышева
-
-
Мария Макогонова, Константин Лихолат
-
Анна Нова , Вячеслав Валовень, Екатерина Сираканян
-
Андрей Перепечко, Олег Шемаров
-
Приз за реновацию исторического пространства получила команда Co-op Garage и Jack & Chan — архитектор Андрей Перепечко и владельцы Олег Шемаров, Александр Яшуков и Алексей Домме.
Экологическим проектом года признано движение за раздельный сбор мусора «РазДельный сбор», возглавляемое Татьяной Нагорской.
Брендинг года — айдентика булочных «Буше», созданная креативным директором агентства «Супрематика» Владимиром Лифановым. Приз получил коммерческий директор сети Роман Певзнер.
За реновацию территорию завода «Ленполиграфмаш» наградили президента промышленного холдинга Кирилла Соловейчика.
Масштабный Present Perfect Festival стал «Фестивалем года» и принес статуэтку его организаторам —Дмитрию Агалакову, Артему Крючкову и Артему Зотикову.
В номинации «Дизайн отеля» победил отель «Точка на карте», оформленный бюро Rhizome group. На сцену поднялись его основатели Евгений Решетов и Татьяна Синельникова, а также директора отеля Ксения Беляева.
Акция года — Autism Friendly Центра «Антон тут рядом», которая позволяет его подопечным чувствовать себя комфортно в городской среде. Инициаторы — основатель и президент фонда Любовь Аркус и исполнительный директор Зоя Попова.
Лучшим новым музеем стал музей архитектурной керамики, основанный в Государевом бастионе Петропавловской крепости бизнесменом Константином Лихолатом и историком архитектуры Марией Макогоновой.
За частную реставрацию парадной награду вручили жильцам дома на проспекте Добролюбова, 19 во главе с председателем ТСЖ Натальей Николаевой.
-
-
-
-
Ксения Сидорина, Максим Косьмин
-
-
-
-
Марина Шульц
-
-
После ужина гости переместились на коктейль в Lichfield Bar, где под музыку от DJ Kimbar продолжили строить планы на архитектурное будущее Петербурга.
Редакция «Собака.ru» благодарит партнеров премии: «Ауди Центр Выборгский», отель «Астория» и компанию «Ладога».
Фотографы: Никита Шубный, Дмитрий Колесов
-
Ирада Вовненко, Оксана Кравцова, Вероника Кравцова
-
Юрий Осинин
-
-
-
-
-
Анна Ялова, Александр Кривенцов
-
-
Александра Глазунова
-
-
Мария Грудина
-
Евгения Ружицкая, Сергей Степанов
-
Дмитрий Голубев, Юрий Фоменко
-
-
Саша Генералова, Дарья Гнашко
-
Татьяна Гринева, Евгения Лезговко, Ирина Голоктионова
-
Евгений Гудов, Татьяна Пинчук
-
-
Ольга Угарова
-
Андрей Дмитриев, Дмитрий Давыдов
-
-
Леонтий Касаткин
-
Елена Лащинская, Алексей Солдатов
-
Дарья Табачникова, Олег Манов
-
Ника Мякиенкова, Митя Харшак
-
-
-
Анна Кирикова
-
Павел Игнатьев
-
Кристина Шибаева, Василий Белоцерковский
-
-
Йоханнес Расмус
-
Евгений Скориков, Наталья Скорикова
-
Евгения Астафьева
-
-
-
Всеволод Глазунов
-
-
Марк Калинин, Михаил Листопадов
-
-
Екатерина Кубрякова
-
Александр Каныгин
-
-
Людмила Леонтьева
-
Анна Некрасова, София Мамедова
-
Ильдар Якубов, Ирина Герасимова
-
-
Кирилл Сиволобов
-
Екатерина Атоян-Милюкова
-
Екатерина Гуртовая
-
-
-
Дмитрий Агалаков, Артем Крючков
-
DJ Kimbar
-
Леся Вахрамеева
-
-
Ольга Чичиланова
-
Татьяна Тэн
-
-
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.