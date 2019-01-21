Коктейль в бутике Omega по случаю юбилея коллекции Seamaster

Швейцарский бренд Omega пригласил гостей в Pop-up бутик на коктейль, посвященный юбилею коллекции Seamaster Diver 300. Собравшихся приветствовал публицист и выпускник исторического факультета МГУ Николай Усков, на котором в этот вечер лежала важная миссия по знакомству собравшихся с историей марки-поставщика часов для космонавтов NASA. Первые ряды лектория заняли владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, писательница Ирина Оганова, прима-балерина Мариинского театра Алина Сомова, издатель Борис Пиотровский, актёр Игорь Андреев и многие другие. Узнав о скором открытии нового бутика Omega площадью больше ста квадратных метров, гости устроили неофициальный конкурс на лучшую версию сценария грандиозного хэппининга.

Фотограф: Никита Шубный