Коктейль в бутике Omega по случаю юбилея коллекции Seamaster
Швейцарский бренд Omega пригласил гостей в Pop-up бутик на коктейль, посвященный юбилею коллекции Seamaster Diver 300. Собравшихся приветствовал публицист и выпускник исторического факультета МГУ Николай Усков, на котором в этот вечер лежала важная миссия по знакомству собравшихся с историей марки-поставщика часов для космонавтов NASA. Первые ряды лектория заняли владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, писательница Ирина Оганова, прима-балерина Мариинского театра Алина Сомова, издатель Борис Пиотровский, актёр Игорь Андреев и многие другие. Узнав о скором открытии нового бутика Omega площадью больше ста квадратных метров, гости устроили неофициальный конкурс на лучшую версию сценария грандиозного хэппининга.
Фотограф: Никита Шубный
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Егор Беликов, Василий Белоцерковский, Глеб Дитрих
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Эрик Согомонян, Дэрия Дикташ
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Ян Фролов, Люсьен Фролова
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Игорь Андреев
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Ксения Клюг
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Юлия Хельд
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Иван Лущевич
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Николай Ткачук, Людмила Тухаринова
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Диана Мурадова
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Юлия Топольская
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Анастасия Климова
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Леонтий Касаткин
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Вадим Громов
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Анна Анаьева
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