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Закрытый показ фильма «Баския: взрыв реальности» в Школе Masters

Школа Masters провела закрытый показ документального фильма Сары Драйвер «Баския: взрыв реальности». Картина рассказывает о неординарной личности граффитчика под псевдонимом SAMO. Собранный из рассказов современников, архивных фото и видео, фильм создаёт портрет юного Баскии — художника-маргинала, ставшего позднее одним из самых дорогих в мире. Проникались атмосферой нью-йоркского андерграунда 70-80-х годов, в которой творил, веселился и мечтал Жан-Мишель, галеристка Анна Нова, коллекционер графики Кирилл Авелев, фотограф Алексей Костромин и другие.

Фотограф: Никита Шубный

  • Анжелина Урусова

  • Кирилл Авелев

  • Евгения Петрова

  • Саша Карпова

  • Елена Державицкая

  • Ольга Мельцер

  • Олеся Куклина

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Автор: Leo Kasatkin
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