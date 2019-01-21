Закрытый показ фильма «Баския: взрыв реальности» в Школе Masters

Школа Masters провела закрытый показ документального фильма Сары Драйвер «Баския: взрыв реальности». Картина рассказывает о неординарной личности граффитчика под псевдонимом SAMO. Собранный из рассказов современников, архивных фото и видео, фильм создаёт портрет юного Баскии — художника-маргинала, ставшего позднее одним из самых дорогих в мире. Проникались атмосферой нью-йоркского андерграунда 70-80-х годов, в которой творил, веселился и мечтал Жан-Мишель, галеристка Анна Нова, коллекционер графики Кирилл Авелев, фотограф Алексей Костромин и другие.

Фотограф: Никита Шубный