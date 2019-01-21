Закрытый показ фильма «Баския: взрыв реальности» в Школе Masters
Школа Masters провела закрытый показ документального фильма Сары Драйвер «Баския: взрыв реальности». Картина рассказывает о неординарной личности граффитчика под псевдонимом SAMO. Собранный из рассказов современников, архивных фото и видео, фильм создаёт портрет юного Баскии — художника-маргинала, ставшего позднее одним из самых дорогих в мире. Проникались атмосферой нью-йоркского андерграунда 70-80-х годов, в которой творил, веселился и мечтал Жан-Мишель, галеристка Анна Нова, коллекционер графики Кирилл Авелев, фотограф Алексей Костромин и другие.
Фотограф: Никита Шубный
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Павел Черняков
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Нина Михайлюк
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Татьяна Мейлунас, Елена Юшина, Наталия Щипакина
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Эвелина Дьячек, Никита Кравчук
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Лили Акопян
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Юлия Добринова, Дарья Леконцева, Наталия Щепакина
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Анжелина Урусова
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Кирилл Авелев
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Евгения Петрова
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Елена Державицкая
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Ольга Мельцер
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Олеся Куклина
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