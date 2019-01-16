Чулпан Хаматова, Рэйф Файнс, Пелагея и другие на гала-вечере фонда Gift of Life
В лондонском отеле Mandarin Oriental Hyde Park состоялся восьмой ежегодный гала-вечер благотворительного фонда Gift of Life, на котором было собрано около 500 000 фунтов на лечение подопечных в России.
Главной героиней вечера стала бывшая пациентка фонда Мария Дятлова. Она рассказала историю своего долгого выздоровления от заболевания, при котором костный мозг перестает производить достаточное количество основных клеток крови. Девушке провели трансплантации костного мозга в Российской детской клинической больнице в Москве. На гала-ужине Маша познакомилась с донором, который подарил ей новую жизнь.
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Александр Ревва , Чулпан Хаматова, Мария Дятлова
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Пелагея
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Татьна Фокина, Евгений Чичваркин
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Рэйф Файнс, Вадим Верник
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Михаил Зыгарь
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Игорь Верник, Максим Венгеров
Традиционный аукцион, ведущим которого уже не первый год является актер и продюсер Игорь Верник, завершил прием. Главными лотами были театральный вечер с Чулпан Хаматовой с посещением репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» режиссера Робера Лепажа, закрытый концерт скрипача Максима Венгерова, а также ужин, приготовленный основателем «Собака.ru» Никой Белоцерковской и бизнесменом Андреем Андреевым.
Фотографы: Евгения Басырова, Екатерина Никитина, Татьяна Найден
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