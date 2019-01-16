Чулпан Хаматова, Рэйф Файнс, Пелагея и другие на гала-вечере фонда Gift of Life

В лондонском отеле Mandarin Oriental Hyde Park состоялся восьмой ежегодный гала-вечер благотворительного фонда Gift of Life, на котором было собрано около 500 000 фунтов на лечение подопечных в России.

Главной героиней вечера стала бывшая пациентка фонда Мария Дятлова. Она рассказала историю своего долгого выздоровления от заболевания, при котором костный мозг перестает производить достаточное количество основных клеток крови. Девушке провели трансплантации костного мозга в Российской детской клинической больнице в Москве. На гала-ужине Маша познакомилась с донором, который подарил ей новую жизнь.