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One Love Fest в «Порту Севкабель»

Встретив 2019-й под бой курантов, самые выносливые горожане отправились к морю на музыкальный фестиваль-открытие года One Love Fest. Два дня и две ночи рейверы, утеплившись на ярмарке одежды от локальных дизайнеров, исполняли тройные тулупы на катке у моря, вдохновлялись современным искусством и танцевали под лайнап из группы Хлеб, DIY-певицы Луны, фанк-исполнителей Меджикул, флагманов петербургской культуры СБПЧ, заезжих электронщиков Cream Soda и многих других.

Фотограф: Александр Попов

  • Луна

  • Тося Чайкина, Екатерина Иванчикова

  • Дмитрий Игоревич

  • Даниил Брод, Саша Липский, Денис Агафонов

  • Анна Романовская, Дмитрий Нова, Илья Гадаев

  • Олег Сапронов

  • Андрей Момотов, Анастасия Доротчик

  • Стас Давыдов

  • Никита Орлов, Алексей Чумак

  • Елена Kazt
     

  • Жанна Галай, Александра Лизунова

  • Николай Фатьянов

  • Мария Тарнавская, Кира Кантерман

  • Гамлет Мовсисян

  • Глеб Логинов, Юлия Батушкина, Дмитрий Комов 

  • Александра Кусоцкая, Елена Сергеева 

  • Роман Бортник, Анна Бортник

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Автор: Leo Kasatkin
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