One Love Fest в «Порту Севкабель»
Встретив 2019-й под бой курантов, самые выносливые горожане отправились к морю на музыкальный фестиваль-открытие года One Love Fest. Два дня и две ночи рейверы, утеплившись на ярмарке одежды от локальных дизайнеров, исполняли тройные тулупы на катке у моря, вдохновлялись современным искусством и танцевали под лайнап из группы Хлеб, DIY-певицы Луны, фанк-исполнителей Меджикул, флагманов петербургской культуры СБПЧ, заезжих электронщиков Cream Soda и многих других.
Фотограф: Александр Попов
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Луна
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Дмитрий Игоревич
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Даниил Брод, Саша Липский, Денис Агафонов
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Анна Романовская, Дмитрий Нова, Илья Гадаев
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Олег Сапронов
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Андрей Момотов, Анастасия Доротчик
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Стас Давыдов
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