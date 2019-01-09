One Love Fest в «Порту Севкабель»

Встретив 2019-й под бой курантов, самые выносливые горожане отправились к морю на музыкальный фестиваль-открытие года One Love Fest. Два дня и две ночи рейверы, утеплившись на ярмарке одежды от локальных дизайнеров, исполняли тройные тулупы на катке у моря, вдохновлялись современным искусством и танцевали под лайнап из группы Хлеб, DIY-певицы Луны, фанк-исполнителей Меджикул, флагманов петербургской культуры СБПЧ, заезжих электронщиков Cream Soda и многих других.

Фотограф: Александр Попов