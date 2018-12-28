Новогодняя вечеринка «Собака.ru» и «Новой Голландии»
Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксана Шатуновская вновь собрали друзей на препати Нового года. Это событие уже стало почти общепетербургской традицией: в канун католического Рождества на острове объединились главные инфлюенсеры города и страны, представители театров и музеев, владельцы инновационных бизнесов, труженики креативных и IT-индустрий.
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Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
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Вадим Матяш, Евгения Копытина, Александр Шаповский, Лилия Самигуллина
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Ольга Маркес, Евгения Копытина
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Артем Королев
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Джулиан Маккей, Анна Шаровьева
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Ни на одной вечеринке Петербурга не встретишь сразу все главные действующие лица #ПетербургаБудущего: каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Давид Кома, директор отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, солист группы Shortparis Николай Комягин, художник Лена Шейдлина, издатель Борис Пиотровский, хореограф Владимир Варнава, солист Михайловского театра Джулиан Маккей, музыканты группы Iowa Екатерина Иванчикова и Леонид Терещенко. А еще: артисты БДТ, МДТ и Мариинского театра, сотрудники Государственного Эрмитажа и ЦВЗ «Манеж», ИТМО и СПбГУ, «Севкабель Порт» и «Ленполиграфмаша».
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Марко Боццато
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KREC, Валентина Березкина
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Борис Пиотровский, Екатерина Галанова, Анна Ялова
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Карина Разумовская, Егор Бурдин
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Иван и Лиза Трояновские
Начали в «Бутылке»: открыли ежегодный новогодний базар во дворе у гигантской елки, кружились под дождем из конфетти вместе с Kuznya House Band, пили за Петербург самую петербургскую из водок «Онегин». Участвовали в квесте Treasure Hunt, для которого нужно было выполнить ряд заданий: сфотографироваться в первой позиции в студии Дианы Вишневой Context Pro, найти книгу под подушкой в Garage Bookshop, боксировать в Johnny D. Boxing, обсыпать себя блестками в 8-store и много других веселых фантов. Прошедшие все испытания участвовали в розыгрыше — десять победителей получили призы от «Новой Голландии»: новогодние шерстяные свитеры «с оленями», то есть чайками, символом острова.
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Вадим Ксенодохов, Екатерина Суменкова, Нина Квасняк, Дмитрий Агалаков
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Эрик Бровко, Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
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Денис Прасолов, Наталья Пивко
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Дмитрий Морозов
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Анна Вас, Иван Ланских
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Михаил Соколов, Екатерина Пономарева
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Анастасия Ножина
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Юлия Эсебуа, Мария Грудина, Евгения Грудина
Все рестораны, кафе и бары «Бутылки» угощали фирменными блюдами и настойками: Ferma, «Дикman's Deli», Camorra Isola, Surf Coffee, Pho'n'Roll, «Рюмочная», «Бекицер», Ronny, «Дзамико», San Diego наготовили пиццы, бургеров, роллов, хумусов, настоек, солений, креветок и пхали на тысячу гостей.
Моцион совершали на катке: художник Наталья Пивко и скульптор Денис Прасолов пытались совладать с законом гравитации, впервые встав на коньки, пока остальные фигуристы ставили воображаемые 6,0 за технику и артистизм идеологу #sekta и вокалистке группы Alai Oli Ольге Маркес и главному редактору сайта sobaka.ru Михаилу Стацюку.
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Елена Шейдлина, Евгений Шейдлин, Snegga,
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Саша Амплитуда
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Мария Небесная, Алена Кучкова, Полина Дудкина, Ольга Ванькова
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Давид Кома, Яна Милорадовская, Андрей Нестеров, Александра Кома
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Мэган Виртанен (историк моды), Саша Амплитуда, Ольга Чернощекова
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Полина Нитолкан, Арина Сумкина,
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Жаклин Яковлева
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Светлана Яковлева
Согреваться было решено в ресторане «Кузня», где гостей на сцене ждала группа West Hamsters, а за вертушками дежурил бессменный арт-директор Kuznya House и музыкант Кирилл Сергеев. Поп-классика и бодрящее Canti от компании Simple Wine сделали свое дело: каждый пришедший на остров в эту ночь чувствовал себя настоящей Dancing Queen.
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Дмитрий Многолет
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Яна Милорадовская, Евгений Скориков
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Dj Sahaj, Дмитрий Четвериков, Татьяна Соколова,
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Вера Мартынов
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Вера Рейхет
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Semas, Инна Семкина
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Люба Леонтьева, Игорь Осовский
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Светлана Бекасова
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Василий Белоцерковский
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Михаил Иванов (книги), Екатерина Шаталова
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Катя Рок, Данил Ярощук, Александра Попова
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Варвара Шведова
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Алена Мельникова, Максим Федоров
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Анатолий Шалыто, Александра Ватьян
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Ирина Коган
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Юлия Евстратова, Диана Бисембина, Ольга Зайцева, Анна Кирикова, Вячеслав Валовень
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Александра Новоселова, Анна Балагурова
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Ксения Дубяго, Антон Садчиков
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Жанна Герцовская, Анастасия Куликова
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Александр Вольтман, Алексей Никульшин
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Павел Даиси
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Павел Игнатьев
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Ирина Пономаренко, Елена Лебедева
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Клим Жуков, Сергей Глазунов
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Мария Тарнавская
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Соня Лурье
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Алексей Городнев, Мария Гордович, Дмитрий Голубев, Светлана Яковлева, Елена Фоменко
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Дмитрий Симановский
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Анастасия Решетова, Мария Гордович
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Алина Малютина, Максим Дмитриевский
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Максим Кузин, Дарья Дроботенко
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Анастасия Аксакова, Катя Рок
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Илья Базарский
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Мария Софронова, Алексей Изотов
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Сергей Мисенко, Эльмира Тулебаева
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Дмитрий Голубев
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Вероника Топычканова, Петр Сноп
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Роман Кянджалиев, Полина Апреликова
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Марк Шатуновский, Максим Ливси
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Наталья Карасева, Алексей Максимов
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Александра Афанасьева
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Дмитрий Эстрин, DJ Bad Bonus
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Анатолий Бисинбаев
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Кристина Хашаева, Игорь Мельцер
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Оля Смирнова, Вика Рыскина, Софья Погосян, Иван Ерофеев
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Андрей Смирнов, Ирина Тиусонина
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Лиза Одиноких (модельер), Игорь Кирпичев
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Кирилл Васильев
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Екатерина Нехорошева, Алексей Нехорошев
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Мария Кубэ, Лиза Романова
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Жанна Галай
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Ольга Угарова
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dj Kimbar, Владимир Гусаров
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Елена Боброва
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Анастасия Павленкова, Алла Шарандина, Анна Бурова
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Ульяна Триска, Светлана Трофимова
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Антон Рудзат, Ален Энумба, Иван Дорофеев
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Эрик Согомонян, Дерия Дикташ
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Андрей Бабий, Александра Глазкова
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Артем Перук
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Аделина Ахметсафина, Дмитрий Завьялов
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Дмитрий Попов
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Филора Кильян
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Полина Хвостова
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Дмитрий Грозный
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Василий Белоцерковский
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Михаил Шубин, Анна Хмельницкая
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Ксения Гощицкая, Ольга Угарова
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Виктория Пятыгина (Собака.ru), Ксения Морозова, Алена Анисимова, Катерина Резникова
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Ольга Мельцер
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Михаил Бархин
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Анна Лихова, Ксения Муравьева
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Виктория Докучаева, Алексей Сапунов, Яна Кудряшова
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Елена Кручинина, Люба Харченко
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Ксения Гладышева
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Лейла Эрдман
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Ольга Зайцева
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Константин Павшуков, Ольга Филипова
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Антонина Самохвалова
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Дарья Гнашко
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Софья Зима
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Ксения Желудова
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Дарина Грибова
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Анфиса Ринкинен, Анжелика Смирнова
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Юнис Теймурханлы, Дмитрий Морозов, Сергей Захаров
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Евгения Нагимова, Алексей Миронов, Артем Королев
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Мария Платонова
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Ян и Виктория Омельницкие
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Марина Киселева, Ксения Алексеева
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