Новогодняя вечеринка «Собака.ru» и «Новой Голландии»

Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксана Шатуновская вновь собрали друзей на препати Нового года. Это событие уже стало почти общепетербургской традицией: в канун католического Рождества на острове объединились главные инфлюенсеры города и страны, представители театров и музеев, владельцы инновационных бизнесов, труженики креативных и IT-индустрий.

Ни на одной вечеринке Петербурга не встретишь сразу все главные действующие лица #ПетербургаБудущего: каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Давид Кома, директор отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, солист группы Shortparis Николай Комягин, художник Лена Шейдлина, издатель Борис Пиотровский, хореограф Владимир Варнава, солист Михайловского театра Джулиан Маккей, музыканты группы Iowa Екатерина Иванчикова и Леонид Терещенко. А еще: артисты БДТ, МДТ и Мариинского театра, сотрудники Государственного Эрмитажа и ЦВЗ «Манеж», ИТМО и СПбГУ, «Севкабель Порт» и «Ленполиграфмаша».

Начали в «Бутылке»: открыли ежегодный новогодний базар во дворе у гигантской елки, кружились под дождем из конфетти вместе с Kuznya House Band, пили за Петербург самую петербургскую из водок «Онегин». Участвовали в квесте Treasure Hunt, для которого нужно было выполнить ряд заданий: сфотографироваться в первой позиции в студии Дианы Вишневой Context Pro, найти книгу под подушкой в Garage Bookshop, боксировать в Johnny D. Boxing, обсыпать себя блестками в 8-store и много других веселых фантов. Прошедшие все испытания участвовали в розыгрыше — десять победителей получили призы от «Новой Голландии»: новогодние шерстяные свитеры «с оленями», то есть чайками, символом острова.

Все рестораны, кафе и бары «Бутылки» угощали фирменными блюдами и настойками: Ferma, «Дикman's Deli», Camorra Isola, Surf Coffee, Pho'n'Roll, «Рюмочная», «Бекицер», Ronny, «Дзамико», San Diego наготовили пиццы, бургеров, роллов, хумусов, настоек, солений, креветок и пхали на тысячу гостей. Моцион совершали на катке: художник Наталья Пивко и скульптор Денис Прасолов пытались совладать с законом гравитации, впервые встав на коньки, пока остальные фигуристы ставили воображаемые 6,0 за технику и артистизм идеологу #sekta и вокалистке группы Alai Oli Ольге Маркес и главному редактору сайта sobaka.ru Михаилу Стацюку.