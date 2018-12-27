День рождения «Винного склада»

По случаю торжества «Винный склад» устроил Crazy Wine Sale — весь день распродавал шампанское, тихие и игристые вина, выбрать которые помогали кавист Сергей Гаспарян и сомелье Евгения Шамова. А ночью ресторан отпраздновал первый день рождения шумной вечеринкой c DJ-сетами от хэдлайнеров Big Wine Freaks. Резиденты лейбла обеспечили триумф музыкальной эклектики, замиксовав дикую трэп-версию цыганской народной песни и арабские мотивы. В завершение рейва гости, не успевшие окунуться в ванну шампанским, отправились аплодировать салюту и лихому сабражу на парковке.

Фотограф: Михаил Вильчук