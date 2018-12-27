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День рождения «Винного склада»

По случаю торжества «Винный склад» устроил Crazy Wine Sale — весь день распродавал шампанское, тихие и игристые вина, выбрать которые помогали кавист Сергей Гаспарян и сомелье Евгения Шамова. А ночью ресторан отпраздновал первый день рождения шумной вечеринкой c DJ-сетами от хэдлайнеров Big Wine Freaks. Резиденты лейбла обеспечили триумф музыкальной эклектики, замиксовав дикую трэп-версию цыганской народной песни и арабские мотивы. В завершение рейва гости, не успевшие окунуться в ванну шампанским, отправились аплодировать салюту и лихому сабражу на парковке.  

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Дарья Рамазанова

  • Kto DJ?

  • Екатерина Войтенкова, Евгения Поплавская, Полина Данилова 

  • DJ Dibidabo 

  • Влад Мартыненко, Лия Синичкина, Ольга Мельцер, Дарья Дроботенко, Виктория Мартыненко

  • Ирина Соболь

  • Zuma Dionys 

  • Александр Ольхов 

  • Дмитрий Игоревич 

  • Яна Балочкина, Ирина Перепилица 

  • Полина Иванушкина 

  • Дмитрий Соболев, Екатерина Соболева, Рената Шульга

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Автор: Leo Kasatkin
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