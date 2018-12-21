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День рождения ресторана Francesco

Почетным гостем десятилетия Francesco стал шеф-повар мишленовского ресторана Enoteca la Torre Доменико Стиле, который приготовил авторский сет из тартара, ризотто с красной репой, филе ангуса с соусом из тимьяна, яиц с белым трюфелем и других экспонатов итальянской классики. Dolche Vita обеспечил шеф-кондитер Francesco Паоло Саннини, представивший праздничный торт из нежного бисквита с кремом из домашнего йогурта, белым шоколадом и свежей клубники.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Доменико Стиле

  • Алессандро Монти

  • Юрий Воронов, Алена Воронова, Мелдер Тати

  • Александр Великоборец

  • Маргарита Осовская

  • Паоло Барбато 

  • Иван Росси

  • Светлана Горюнова, Алексей Горюнов

  • Борис Донов 

  • Данила Родионов, Петр Родионов

  • Дмитрий Пискунов, Марианна Пискунова

  • Диана Каледина, Ренат Идрисов

  • Ксения Новолуцкая

  • Савино Коко

  • Ксения Клюг

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Автор: Leo Kasatkin
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