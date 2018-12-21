День рождения ресторана Francesco

Почетным гостем десятилетия Francesco стал шеф-повар мишленовского ресторана Enoteca la Torre Доменико Стиле, который приготовил авторский сет из тартара, ризотто с красной репой, филе ангуса с соусом из тимьяна, яиц с белым трюфелем и других экспонатов итальянской классики. Dolche Vita обеспечил шеф-кондитер Francesco Паоло Саннини, представивший праздничный торт из нежного бисквита с кремом из домашнего йогурта, белым шоколадом и свежей клубники.

Фотограф: Михаил Вильчук