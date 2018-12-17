Благотворительный сочельник с Ксенией Раппопорт
В рамках благотворительного рождественского Сочельника, организованного Натальей Плехановой, в Эрмитажном театре представили спектакль «Рождественские песенки в Эрмитаже», главную роль в котором сыграла Ксения Раппопорт. Главный режиссер Большого Театра Кукол Руслан Кудашов аккомпанировал актрисе на гитаре, в то время, как Ксения исполняла рождественские песни на стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака. После спектакля гости были приглашены на новогодний коктейль, на котором писатель Александр Цыпкин провел благотворительный аукцион. Одним из лотов стал спектакль в МДТ с участием Ксении Раппопорт и Данилы Козловского и встреча с актерами до или после спектакля. Второй лот — прогулка по ночному Эрмитажу — ушел с молотка дважды.
Участниками Сочельника стали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский с супругой Ириной Пиотровской, актриса Аглая Тарасова, фотограф Алексей Киселев, диджей Наталья Туровникова, художник Григорий Масленников и другие. Событие прошло при поддержке компании Mercury.
Фотограф: Никита Шубный
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Анна Ксенз
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Григорий Масленников
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Елена Зайцева
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Мария Юцевич
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Маруся Фомина
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Дарья Боброва, Александра Глазкова
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Галина Мазаева
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Мария Лимонова
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Юрате Гураускайте
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