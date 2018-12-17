Благотворительный сочельник с Ксенией Раппопорт

В рамках благотворительного рождественского Сочельника, организованного Натальей Плехановой, в Эрмитажном театре представили спектакль «Рождественские песенки в Эрмитаже», главную роль в котором сыграла Ксения Раппопорт. Главный режиссер Большого Театра Кукол Руслан Кудашов аккомпанировал актрисе на гитаре, в то время, как Ксения исполняла рождественские песни на стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака. После спектакля гости были приглашены на новогодний коктейль, на котором писатель Александр Цыпкин провел благотворительный аукцион. Одним из лотов стал спектакль в МДТ с участием Ксении Раппопорт и Данилы Козловского и встреча с актерами до или после спектакля. Второй лот — прогулка по ночному Эрмитажу — ушел с молотка дважды.