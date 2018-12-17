Новогодняя вечеринка Loshadka Party

Главное новогоднее пре-пати минувших выходных базировалось в «Центральной станции», посетители которой отказались от костюмов снежинок и белочек в пользу портупей, плеток, ошейников, масок со стразами, перьев и латекса (впрочем, может это и были своеобразные «белочки» и «снежинки» — редакции не удалось выяснить до конца). Вечеринка серии Loshadka Party стартовала с музыкального куража от техно-артиста Dual Personality, а продолжилась выступлениями экс-солистки Little Big Олимпии и профессиональных управленцев хаоса Kto DJ, Estrin, E-Zoom, Kosinus, Bad Bonus, Dim Po и других.

Фотограф: Михаил Вильчук