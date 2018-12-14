Фэшн-шоу Давида Кома в академии Штиглица
Правительство Санкт-Петербурга и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представили программу в честь 300-летия Невского проспекта «Невский проспект – модная магистраль города». В рамках проекта студент Академии имени Штиглица, а ныне основатель собственного одноименного бренда Дэвид Кома устроил фэшн-шоу весна-лето 2019 в Галерее своей альма-матер. На показ коллекции весна-лето 2019 пришли неутомимый модник Оскар Ренкель, издатель Борис Пиотровский, дизайнер Леонид Алексеев, фотограф Евгения Мурашова и другие.
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Евгений Панкевич, Надежда Кожевникова
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Анжелика Ревва
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Давид Кома
Основатель бренда David Koma
В процессе создания эскизов, я представляю, как то или иное платье будет смотреться на показе. В подсознании складывается конкретный образ, который часто инспирирован фильмами, картинами, моими путешествиями. Так, последняя коллекция обращена к вселенной Педро Альмодовара — автора любимых фильмов «Возвращение» и «Все о моей матери». Драпировки повторяли элементы платьев танцовщиц фламенко, но были сделаны более минималистично и скульптурно — в стилистике David Koma.
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Юлия Роженцева
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Ульяна Триска, Марианна Ньюман
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Виктория Портфолио, Максим Быков
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