Фэшн-шоу Давида Кома в академии Штиглица

Основатель бренда David Koma

В процессе создания эскизов, я представляю, как то или иное платье будет смотреться на показе. В подсознании складывается конкретный образ, который часто инспирирован фильмами, картинами, моими путешествиями. Так, последняя коллекция обращена к вселенной Педро Альмодовара — автора любимых фильмов «Возвращение» и «Все о моей матери». Драпировки повторяли элементы платьев танцовщиц фламенко, но были сделаны более минималистично и скульптурно — в стилистике David Koma.