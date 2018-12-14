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Фэшн-шоу Давида Кома в академии Штиглица

Правительство Санкт-Петербурга и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представили программу в честь 300-летия Невского проспекта «Невский проспект – модная магистраль города». В рамках проекта студент Академии имени Штиглица, а ныне основатель собственного одноименного бренда Дэвид Кома устроил фэшн-шоу весна-лето 2019 в Галерее своей альма-матер. На показ коллекции весна-лето 2019 пришли неутомимый модник Оскар Ренкель, издатель Борис Пиотровский, дизайнер Леонид Алексеев, фотограф Евгения Мурашова и другие.

Давид Кома

Основатель бренда David Koma

В процессе создания эскизов, я представляю, как то или иное платье будет смотреться на показе. В подсознании складывается конкретный образ, который часто инспирирован фильмами, картинами, моими путешествиями. Так, последняя коллекция обращена к вселенной Педро Альмодовара — автора любимых фильмов «Возвращение» и «Все о моей матери». Драпировки повторяли элементы платьев танцовщиц фламенко, но были сделаны более минималистично и скульптурно — в стилистике David Koma.

  • Юлия Большакова, Тима Шоки

  • Роман Поляков

  • Станислав Смирнов

  • Андрей Нестеров

  • Диана Королева, Елена Лебедева

  • Оксана Миропольская

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Автор: Leo Kasatkin
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