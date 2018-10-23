Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева и Юлия Матвиенко на фестивале Context. Diana Vishneva
Одна из самых сильных танцевальных трупп мира, Национальный балет Канады, во главе с художественным руководителем Карен Кейн представила на Новой сцене Мариинского театра три одноактных балета. Это «Возникновение» хореографа Кристал Пайт, Paz de la Jolla Джастина Пека (самого молодого резидента-хореографа в истории New York City Ballet!), а также постановка Гийома Коте «Бытие и ничто», вдохновленная философским эссе Жана-Поля Сартра. Руководил оркестром Мариинского театра главный дирижер Национального балета Канады Дэвид Брискин.
Фотограф: Виталий Коликов
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Диана Вишнева, Дэвид Брискин, Карен Кейн, Константин Селиневич
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Роксана Шатуновская, Софья Капкова
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Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева
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Марина Гисич, Станислав Ершов
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Алексей Костромин, Гузель Зарипова
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Александра Новоселова, Ханна Нам, Кристина Арден
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