Открытие выставки фотографий Энни Лейбовиц

Государственный Эрмитаж продолжает проект «Эрмитаж 20/21», в рамках которого собирает, изучает и экспонирует произведения современных художников и фотографов. При информационной поддержке «Собака.ru» в Главном штабе открылась пронзительная выставка работ фотографа Энни Лейбовиц, которые она передала в дар музею.

Героями снимков фотографа становились Президент США Ричард Никсон, участники группы Rolling Stone, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Королева Елизавета, Анджелина Джоли и многие другие. Большинство позируют в знакомом, обжитом интерьере с множеством говорящих деталей.