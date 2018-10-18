Открытие выставки фотографий Энни Лейбовиц
Государственный Эрмитаж продолжает проект «Эрмитаж 20/21», в рамках которого собирает, изучает и экспонирует произведения современных художников и фотографов. При информационной поддержке «Собака.ru» в Главном штабе открылась пронзительная выставка работ фотографа Энни Лейбовиц, которые она передала в дар музею.
Героями снимков фотографа становились Президент США Ричард Никсон, участники группы Rolling Stone, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Королева Елизавета, Анджелина Джоли и многие другие. Большинство позируют в знакомом, обжитом интерьере с множеством говорящих деталей.
Глава Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков представил кураторов выставки Дарью Панайотти, анонсировал 10-летия Отдела и пригласил гостей отметить событие, совместив приятно с полезным. В Белом зале Главного штаба первых зрителей выставки, среди которых были дизайнер Юлия Матвиенко, актриса Полина Филоненко, фотограф Антон Рудзат и другие, ждала лекция о творческом почерке Лейбовиц, сопровождающаяся архивными кадрами визита Энни в Петербург семь лет назад.
Фотограф: Александр Попов
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Евгения Мурашова, Дмитрий Воробьев
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Виталий Котов, Дарья Вяткина
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Анастасия Контарович, Анна Кондрахина
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Ксения Малич, Екатерина Сираканян
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Мария Грудина
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Дарина Грибова
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Павел Даиси
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Валерий Кацуба, Марина Шульц
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Дмитрий Панайотти, Дарья Панайотти
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Галина Положий, Алексей Пракаев
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Леонтий Касаткин
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Надежда Смольникова
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Евгений Петров
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