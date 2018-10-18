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Открытие выставки фотографий Энни Лейбовиц

Государственный Эрмитаж продолжает проект «Эрмитаж 20/21», в рамках которого собирает, изучает и экспонирует произведения современных художников и фотографов. При информационной поддержке «Собака.ru» в Главном штабе открылась пронзительная выставка работ фотографа Энни Лейбовиц, которые она передала в дар музею.

Героями снимков фотографа становились Президент США Ричард Никсон, участники группы Rolling Stone, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Королева Елизавета, Анджелина Джоли и многие другие. Большинство позируют в знакомом, обжитом интерьере с множеством говорящих деталей.

Глава Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков представил кураторов выставки Дарью Панайотти, анонсировал 10-летия Отдела и пригласил гостей отметить событие, совместив приятно с полезным. В Белом зале Главного штаба первых зрителей выставки, среди которых были дизайнер Юлия Матвиенко, актриса Полина Филоненко, фотограф Антон Рудзат и другие, ждала лекция о творческом почерке Лейбовиц, сопровождающаяся архивными кадрами визита Энни в Петербург семь лет назад.

Фотограф: Александр Попов

  • Валерий Кацуба, Марина Шульц

  • Дмитрий Панайотти, Дарья Панайотти

  • Галина Положий, Алексей Пракаев

  • Леонтий Касаткин

  • Надежда Смольникова

  • Евгений Петров

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Автор: Leo Kasatkin
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