Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге»
Взыскательные эксперты премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» по приглашению главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской собрались в новом проекте команды ресторана «Банщики», открытие которого планируется весной 2019 года.
Шеф-повар Станислав Левохо, победитель премии «Что где есть в Петерубрге» 2017 года в номинации «Прорыв среди молодых профессионалов», приготовил для гостей сет из восьми курсов, в который вошли копченая сельдь без шубы, буррата с печеными овощами, картофель с красной икрой и сметаной, тыквенно-творожный пирог с облепиховой глазурью. Партнер ужина The Singleton предложил идеальное сочетание в формате фудпейринг к основному курсу ужина – черным пельменям с олениной и моченой брусникой.
Также идеальным сопровождением к ужину стали коктейли на основе The Singleton: New Deli Sour c вином, настоянном на специях, и BBQ Punch c апельсиновым джемом, биттером и копченым соусом.
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Григорий Музиль, Ирина Парфенова
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Станислав Левохо
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Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко
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Василий Грибовский
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Кирилл Пишенин
Фуди, среди которых были солистка группы IOWA Катя Иванчикова, издатель Борис Пиотровский, дизайнер Юрий Питенин, до позднего вечера рассуждали об изменениях в гастрономическом законодательстве, номинантах-фаворитах и вероятных победителях, а затем дали клятву истинного фуди — вновь собраться 25 октября на церемонии вручения премии в Гранд Отеле Европа, чтобы отдать приз сильнейшему.
С 3 сентября по 19 октября проходит открытое онлайн-голосование премии «Что где есть в Петербурге 2018». Полный список лучших ресторанов, профессионалов и блюд, участвующих в премии, можно посмотреть здесь.
По итогам голосования 19 октября будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.
На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.
Полный список фуди Петербурга, вошедших в экспертный совет, сморите здесь.
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Ирина Парфенова, Артем Моисеев, Алена Моисеева
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Полина Бондарева, Кирилл Бондарев
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Анастасия Контарович, Ольга Зелинская, Кристина Сасонко
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Ольга Маркес, Вадим Матяш
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Яна Милорадовская, Эрик Бровко
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Катя Кляйн, Алексей Изотов
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Дарья Сушинская
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Ксения Дубяго, Антон Садчиков
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Эрик Бровко
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Дарья Гнашко, Леонтий Касаткин
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Антонина Самохвалова
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Ольга Чичиланова
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Ксения Малич, Александр Малич, Эрик Бровко
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Копченная сельд без шубы
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Буррата с печеными овощами
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Тыквенно-творожный пирог с облепиховой глазурью и сорбетом из тыквы
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Паштет из куриной печени
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Картофель с красной икрой и сметаной
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Черный пельмени с олениной и моченой брусникой
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Сорбет мандарин-кардамон
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Утиная грудка с фейхоа и бузиной
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Станислав Левохо
Фотограф: Виталий Коликов
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