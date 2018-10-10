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Презентация лимитированного аромата Montale в Au Pont Rouge Beauté

 

В Au Pont Rouge Beauté прошел французский вечер по случаю презентации лимитированной новинки Montale Rendez Vous a Moscou. Представители бренда знакомили гостей с миром Montale, и помогали им сделать свой выбор среди необычных ароматов самого таинственного носа Франции.

Новая парфюмерная композиция, родившаяся после поездки Пьера Монталя в Россию, состоит из сладких фруктовых нот и классических цветочных акцентов. Египетский жасмин и розовый абсолют из Марокко, которые сочетаются с листом пачули, мускусом, амброй, ванилью и древесным аккордом. Ярко-красный у основания алюминиевый флакон аромата украшен изображением храма Василия Блаженного.

  • Евгения Мега

  • Андрей Александров

  • Елена Налоева, Саша Юттнер

  • Екатерина Соболь, Петр Семакин

  • Дарья Щетинина, Егор Беликов

В программе вечера был DJ-сет от Алисы Шавровой. А повара The Buddy Cafe сделали настоящее шоу из подачи десерта: гости наблюдали за появлением картины из жидкого азота, проросших семян пшеницы, матчи и шоколада. Как и в ароматах французского бренда, лишь сочетание всех этих ингредиентов способно раскрыть конечный замысел и вкус.

Фото: Александр Попов

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Автор: sobaka
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Места: Au Pont Rouge
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