Презентация лимитированного аромата Montale в Au Pont Rouge Beauté
В Au Pont Rouge Beauté прошел французский вечер по случаю презентации лимитированной новинки Montale Rendez Vous a Moscou. Представители бренда знакомили гостей с миром Montale, и помогали им сделать свой выбор среди необычных ароматов самого таинственного носа Франции.
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Полина Сидихина , Дмитрий Кутыев
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Алиса Шаврова, Кирилл Иванов (музыкант), Катя Волкова
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Лариса Ример, Максим Обухов
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Максим Нестеров
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Стас Полонский, Маша Гордович
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Михаил Смирнов, Ольга Смирнова
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Новая парфюмерная композиция, родившаяся после поездки Пьера Монталя в Россию, состоит из сладких фруктовых нот и классических цветочных акцентов. Египетский жасмин и розовый абсолют из Марокко, которые сочетаются с листом пачули, мускусом, амброй, ванилью и древесным аккордом. Ярко-красный у основания алюминиевый флакон аромата украшен изображением храма Василия Блаженного.
В программе вечера был DJ-сет от Алисы Шавровой. А повара The Buddy Cafe сделали настоящее шоу из подачи десерта: гости наблюдали за появлением картины из жидкого азота, проросших семян пшеницы, матчи и шоколада. Как и в ароматах французского бренда, лишь сочетание всех этих ингредиентов способно раскрыть конечный замысел и вкус.
Фото: Александр Попов
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