Презентация лимитированного аромата Montale в Au Pont Rouge Beauté

В программе вечера был DJ-сет от Алисы Шавровой. А повара The Buddy Cafe сделали настоящее шоу из подачи десерта: гости наблюдали за появлением картины из жидкого азота, проросших семян пшеницы, матчи и шоколада. Как и в ароматах французского бренда, лишь сочетание всех этих ингредиентов способно раскрыть конечный замысел и вкус.