Юрий Дудь, Oxxxymiron, Егор Крид на дне рождения Покраса Лампаса
С момента открытия персональной экспозиции в Новом Манеже каллиграф Покрас Лампас большую часть жизни проводит на территории выставочного центра, предоставляя возможность зрителям увидеть жизнь современного художника своими глазами. Неудивительно, что 27-й день рождения Покрас отметил в декорациях собственных работ. В течение дня поклонники приносили подарки, а процесс их распаковки прошел в прямом эфире сети ВКонтакте.
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Покрас Лампас, Шепард Фейри
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Владимир Филиппов
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Юрий Дудь
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Артём Юнусов, Егор Крид
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Андрей Бергер
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19Tones
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Покрас Лампас, Oxxxymiron
После официального закрытия арт-пространства поздравить каллиграфа приехали друзья, среди которых были журналист Юрий Дудь, реп-исполнитель Oxxxymiron, граффитист Андрей Бергер и американский художник Шепард Фейри, получивший подарок от именинника — одну из 15-ти курток лимитированной коллекции.
Вечеринка завершилась очередным перфомансом: Покрас Лампас в режиме онлайн создавал холст, вдохновляясь живым исполнением певицы Элис Киллер. Работа уже заняла почетное место среди выставочных объектов в Новом Манеже.
Фотограф: Роман Кутерин
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