18+

Юрий Дудь, Oxxxymiron, Егор Крид на дне рождения Покраса Лампаса

С момента открытия персональной экспозиции в Новом Манеже каллиграф Покрас Лампас большую часть жизни проводит на территории выставочного центра, предоставляя возможность зрителям увидеть жизнь современного художника своими глазами. Неудивительно, что 27-й день рождения Покрас отметил в декорациях собственных работ. В течение дня поклонники приносили подарки, а процесс их распаковки прошел в прямом эфире сети ВКонтакте.

После официального закрытия арт-пространства поздравить каллиграфа приехали друзья, среди которых были журналист Юрий Дудь, реп-исполнитель Oxxxymiron, граффитист Андрей Бергер и американский художник Шепард Фейри, получивший подарок от именинника — одну из 15-ти курток лимитированной коллекции.

  • Михаил Огер

  • Павел Чекрыжев

  • Игорь Рыбаков

  • Мурад Осман

Вечеринка завершилась очередным перфомансом: Покрас Лампас в режиме онлайн создавал холст, вдохновляясь живым исполнением певицы Элис Киллер. Работа уже заняла почетное место среди выставочных объектов в Новом Манеже.

Фотограф: Роман Кутерин

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров