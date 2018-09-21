Юрий Дудь, Oxxxymiron, Егор Крид на дне рождения Покраса Лампаса

С момента открытия персональной экспозиции в Новом Манеже каллиграф Покрас Лампас большую часть жизни проводит на территории выставочного центра, предоставляя возможность зрителям увидеть жизнь современного художника своими глазами. Неудивительно, что 27-й день рождения Покрас отметил в декорациях собственных работ. В течение дня поклонники приносили подарки, а процесс их распаковки прошел в прямом эфире сети ВКонтакте.