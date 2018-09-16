Паоло Соррентино и Алексей Учитель на церемонии открытия кинофестиваля «Послание к человеку»
Торжественное открытие кинофестиваля «Послание к человеку» прошло на Дворцовой площади, перестроенной в самый масштабный кинотеатр под открытым небом. Церемония началась с концерта Большого Симфонического Оркестра, который исполнил композиции группы «Кино». Как выяснилось позже, неслучайно – Президент кинофестиваля Алексей Учитель со сцены заявил, что в мае 2019 года собирается начать съемки фильма о Викторе Цое.
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Паоло Соррентино
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Михаил Гусман
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Андрей Носков, Алена Бабенко, Паоло Соррентино
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Полина Сидихина , Дмитрий Кутыев
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Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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После представления международного жюри, которое оценит конкурсную программу из 74-х фильмов, с приветственным словом выступил самый титулованный режиссер Италии Паоло Соррентино, после чего получил из рук Алексея Учителя приз за выдающиеся достижения в кинематографе. Но самую проникновенную речь гости услышали от Почетного Президента и основателя «Послания к человеку» Михаила Литвякова, который призвал всех зрителей «открыть сердца для любви». Завершилась церемония специальным показом фильма Соррентино «Молодость» с Майклом Кейном в главной роли.
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Мария Громыко
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Анатолий Бузинский, Елена Соловьева
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Тамара Иванова
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Леонтий Касаткин
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Кристина Ерг
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Паоло Соррентино, первый появившейся на красной дорожке, на ужин-открытие приехал поздно – до последнего селфи с поклонниками оставался на площади. Помимо именитого кинорежиссера в ресторане на Итальянской улице собрались Алексей Учитель, Генеральный консул Эстонии Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, ведущие церемонии открытия Андрей Носков и Алена Бабенко, международный журналист Михаил Гусман и другие.
Фотограф: Александр Попов
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