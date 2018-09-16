После представления международного жюри, которое оценит конкурсную программу из 74-х фильмов, с приветственным словом выступил самый титулованный режиссер Италии Паоло Соррентино, после чего получил из рук Алексея Учителя приз за выдающиеся достижения в кинематографе. Но самую проникновенную речь гости услышали от Почетного Президента и основателя «Послания к человеку» Михаила Литвякова, который призвал всех зрителей «открыть сердца для любви». Завершилась церемония специальным показом фильма Соррентино «Молодость» с Майклом Кейном в главной роли.