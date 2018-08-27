Feduk, Монеточка, Хаски, Пошлая Молли и другие на реп-фестивале «Маятник Фуко»

Фестиваль «Маятник Фуко» от Радио Рекорд раскачал последние выходные лета и на площадке Музея стрит-арта собрал «героев нашего времени» в режиме оффлайн. Действующее производство слоистых пластиков встряхнул рейв с сокрушительным лайн-апом из Хаски, Big Russian Boss, Feduk, Пошлой Молли, T-Fest и многих других кумиров поколения. Как на последней дискотеке вместе с Монеточкой танцевали шеф-повар Александр Белькович, режиссер Алина Пязок и создатель Versus Battle Александр Тимарцев.

Фотограф: Никита Шубный