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Feduk, Монеточка, Хаски, Пошлая Молли и другие на реп-фестивале «Маятник Фуко»

Фестиваль «Маятник Фуко» от Радио Рекорд раскачал последние выходные лета и на площадке Музея стрит-арта собрал «героев нашего времени» в режиме оффлайн. Действующее производство слоистых пластиков встряхнул рейв с сокрушительным лайн-апом из Хаски, Big Russian Boss, Feduk, Пошлой Молли, T-Fest и многих других кумиров поколения. Как на последней дискотеке вместе с Монеточкой танцевали шеф-повар Александр Белькович, режиссер Алина Пязок и создатель Versus Battle Александр Тимарцев.

Фотограф: Никита Шубный

  • Дарья Капитонова

  • Наталья Лимонова

  • Лидия Ладыжина

  • Drago

  • Полина Бородай

  • Даниил Александров

  • Екатерина Украинец

  • Лемка Эмелевская

  • Елена Анисимова

  • Жанна Галай

  • Владислава Емильянова

  • Константин Дмитриев, Яна Старкова

  • Ангелина Маркова

  • Эсэн

  • Хаски

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