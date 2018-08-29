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Гала-концерт фестиваля Context.Diana Vishneva

В здании «Бутылки» на Новой Голландии во второй раз прошел гала-концерт Mind and Movement фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva в партнерстве с танцевальной компанией Studio Wayne McGregor. На вечере молодые российские хореографы представили семь танцевальных премьер, созданных по методике балетмейстера Уэйна МакГрегора. А сразу после концерта артистов и почетных гостей фестиваля ждал прием Романа Абрамовича в ресторане Kuznya House.

Фотограф: Дмитрий Колесов

  • Владимир Варнава, Ольга Бобкова
  • Kito Jempere, Мария Гарбут

  • Константин Кейхель

  • Айвар Салихов, Елизавета Розова

  • Юрий Чулков, Жасмин Уилсон, Павел Глухов

  • Эрнест Нургали

  • Алексей Кононов, Елизавета Розова

  • Злата Ялинич

  • Анна Рыльникова

  • Мария Яшникова

  • Илья Коробов, Тоня Векслер

  • Константин Кейхель, Ольга Васильева

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