Закрытие фестиваля Open Look
Фестиваль современного танца Open Look закрылся пластическим спектаклем «Заполнение пробелов», прошедшим в Музее уличного искусства. Под открытым небом сюрреалисты из Инженерного театра AXE совместно с польским альтернативным театром Kana показали лирические эпизоды в декорациях морских контейнеров.
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Вадим Каспаров, Tommaso Chimenti
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Наталья Каспарова, Дор Мамалия, Мариуш Новак
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Альбина Исмаилова, Ади Шаал
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Фернандо Троя, Дзин И Ван
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Павел Семченко , Гала Самойлова, Николай Хамов, Денис Антонов
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Алексей Соколов
Пережив потерю нескольких безжалостно разбитых банок, эквилибристические трюки артистов и двухметровое пламя от стога сена, танцевальная братия со всего мира, состоящая из педагогов, исполнителей, лекторов, критиков и почетных гостей фестиваля, направилась на террасу музея, чтобы поздравить руководителей Open Look Вадима и Наталью Каспаровых с 20-летним юбилеем проекта.
Фотограф: Никита Шубный
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