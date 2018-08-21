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Закрытие фестиваля Open Look

Фестиваль современного танца Open Look закрылся пластическим спектаклем «Заполнение пробелов», прошедшим в Музее уличного искусства. Под открытым небом сюрреалисты из Инженерного театра AXE совместно с польским альтернативным театром Kana показали лирические эпизоды в декорациях морских контейнеров.

Пережив потерю нескольких безжалостно разбитых банок, эквилибристические трюки артистов и двухметровое пламя от стога сена, танцевальная братия со всего мира, состоящая из педагогов, исполнителей, лекторов, критиков и почетных гостей фестиваля, направилась на террасу музея, чтобы поздравить руководителей Open Look Вадима и Наталью Каспаровых с 20-летним юбилеем проекта.

Фотограф: Никита Шубный

  • Дмитрий Бураков, Олег Степанов

  • Bibianna Chimiak

  • Krzysztof Lubka

  • Tomasz Kubik

  • Pawel Danilewicz

  • Леонтий Касаткин

  • Sebastián De La Cuesta Gormaz,Cristián Reyes, Miguel Miranda

  • Лиза Мирон, Роман Певзнер

  • Элен Ворошилофф, Сергей Скоридов

  • Миля Кашапова, Дарья Питерова, Денис Охотников

  • Теодор Богданов

  • Ольга Бурлакова

  • Елена Тупысева, Ольга Пона

  • Варвара Тимофеева

  • Татьяна Троянская, Надежда Андрианова

  • Евгения Песьякова

  • Мария Жукова

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Автор: Leo Kasatkin
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