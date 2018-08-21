Закрытие фестиваля Open Look

Пережив потерю нескольких безжалостно разбитых банок, эквилибристические трюки артистов и двухметровое пламя от стога сена, танцевальная братия со всего мира, состоящая из педагогов, исполнителей, лекторов, критиков и почетных гостей фестиваля, направилась на террасу музея, чтобы поздравить руководителей Open Look Вадима и Наталью Каспаровых с 20-летним юбилеем проекта.

Фотограф: Никита Шубный