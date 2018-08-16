Вечеринка в Builders Independent Garage

Мастерская Builders Independent Garage, создающая олдскульные модели мотоциклов, отпраздновала новоселье и первую годовщины custom-проекта. Кастомизировались и адепты гаражного мотоискусства: сойдя с «колес на бал» оказывались в руках барбера и беспощадных тату-мастеров, — все под адреналиновых Роя Орбисона и Боба Сигера от винил-диджея Евгения Клименко. Разбирались в чопперах и бобберах фотограф Вячеслав Иваненко, дизайнер Liars Collective Антон Горбунов, владелец мастерской Kustom Lavka Алексей Климов и другие.

Фотограф: Софья Петина