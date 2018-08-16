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Вечеринка в Builders Independent Garage

Мастерская Builders Independent Garage, создающая олдскульные модели мотоциклов, отпраздновала новоселье и первую годовщины custom-проекта. Кастомизировались и адепты гаражного мотоискусства: сойдя с «колес на бал» оказывались в руках барбера и беспощадных тату-мастеров, — все под адреналиновых Роя Орбисона и Боба Сигера от винил-диджея Евгения Клименко. Разбирались в чопперах и бобберах фотограф Вячеслав Иваненко, дизайнер Liars Collective Антон Горбунов, владелец мастерской Kustom Lavka Алексей Климов и другие.

Фотограф: Софья Петина

  • Алексей Черкасов, Антон Тарасов

  • Алексей Костенюк

  • Анастасия Луганская

  • Кира Матвеева, Мануэль

  • Леонтий Касаткин

  • Александра Афанасьева

  • Анастасия Круду

  • Степан Орлов

  • Егор Фомин

  • Тимофей Базаров

  • Анна Маруняк

  • Наталья Втюрина, Лина Тахаутдинова

  • Дарья Никитинская, Антон Фролов

  • Иван Базаров

  • Анастасия Столбнева

  • Денис Панкратов

  • Иван Павлухин

  • Анастасия Живаева

  • Snakejaws Overalls

  • Дмитрий Сырников

  • Василий Щепкин, Маргарита Иванова

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Автор: Leo Kasatkin
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