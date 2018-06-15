Afterparty премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в Kuznya House

Праздновали триумф премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» на афтепати в клубе Kuznya House. Вопрос «А мосты уже развели?» сам собой потерял актуальность — гуляли до раннего утра. Рецепт вечеринки, кстати, на удивление прост: коктейли от партнера премии Johnnie Walker Black Label, ностальгическое караоке — ставили как прогремевшую этим летом «Монеточку», так и всесоюзную Софию Ротару — и сезон белых ночей. Куда же без него?!