Финальным аккордом церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стал бомбический номер сверхмодной группы Shortparis (это именно их вы слышали в фильме Кирилла Серебренникова «Лето»!) вместе с артистами хулиганского «Упсала-цирка», исполнившими акробатические трюки.

Особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов