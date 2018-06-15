Красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 3
Финальным аккордом церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стал бомбический номер сверхмодной группы Shortparis (это именно их вы слышали в фильме Кирилла Серебренникова «Лето»!) вместе с артистами хулиганского «Упсала-цирка», исполнившими акробатические трюки.
Особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов
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Команда фонда Advita
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Елена Окутина
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Анастасия Шевелева
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Александр Друзь
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Константин Павшуков
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Яна Новикова, Алена Викторова
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Равиль Агмалов
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Сергей Арктика, Валентина Ясень, Игорь Гавар, Иван Петков
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Инга Шпакова, Анна Кондрахина
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Юлия Фесенко
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Лера Гамм
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Анастасия Брызгалова
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Максим Петров
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Евгений Ткачук, Марта Ткачук
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Эльмира Тулебаева, Алена Кондратьева
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Евгений Чемодуров, Елена Коваленко
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Виктория Сергеева
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Наталья Текоева, Виолетта Драйгор
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Александр Друзь
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Татьяна Тэн, Юрий Смирнов
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Жанна Галай
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Инна Сидорова
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Катерина Резникова, Полина Хвостова
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Юрий Осинин
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Максим Косьмин
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Яна Балочкина, Анастасия Фонарева
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Игорь Зернов, Артем Моисеев, Алена Моисеева
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Алиса Гаврилей
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Екатерина Кирмель
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Марк Лапин, Ксения Милюкова
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Анастасия Контарович, Андрей Васильев
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Ирина Шамова, Татьяна Андреева
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Наталия Урбанович
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Мария Платонова , Маргарита Осовская,
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Юрий Милославский, Вера Багрова
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Наталья Шамина, Мария Бочарова
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Денис Попов, Наталья Скатова,
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Юлия Костикова
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Дмитрий Миклушонок, Виктория Петрова
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