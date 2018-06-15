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Красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 3

 
 
Финальным аккордом церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стал бомбический номер сверхмодной группы Shortparis (это именно их вы слышали в фильме Кирилла Серебренникова «Лето»!) вместе с артистами хулиганского «Упсала-цирка», исполнившими акробатические трюки.
 
Особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.
 
Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.
 
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов 
  • Виктория Сергеева
  • Наталья Текоева, Виолетта Драйгор
  • Александр Друзь
  • Татьяна Тэн, Юрий Смирнов
  • Жанна Галай
  • Инна Сидорова
  • Катерина Резникова, Полина Хвостова
  • Анастасия Дианова
  • Юрий Осинин
  • Максим Косьмин
  • Яна Балочкина, Анастасия Фонарева
  • Игорь Зернов, Артем Моисеев, Алена Моисеева
  • Алиса Гаврилей
  • Екатерина Кирмель

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso,

Wellness курорт «Первая линия»,

One Trinity Place

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Автор: Leo Kasatkin
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