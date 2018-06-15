Красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 2
Тринадцатая премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрала талантливых номинантов и вручантов. Статуэтки лауреаты (с полным списком вы можете ознакомиться тут) получали из рук профессионального интеллектуала Александра Друзя, ученой Татьяны Черниговской, премьера Михайловского театра Джуллиана Маккея. Импровизированным перфомансом стало вручение награды победителю номинации «Театр» Андрею Могучего — вместо режиссера на сцене появился бурый медведь (герой спектакля «Три толстяка Андрея Анатольевича)», который ринулся фотографироваться с ведущими Ксенией Собчак и Никитой Волковым.
Особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.
Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов
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Ника Белоцерковская, Григорий Белоцерковский
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Лев Сморгон, Иван Сморгон
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Алексей Костромин
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Татьяна Тевелева, Мария Голубева
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Рената Шакирова, Арина Шевцова
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Лариса Луппиан
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Надежда Позднякова, Петр Горшков
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Владимир Якушева
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Галина Голованова
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Роберт Цой, Марина Хан
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Инна Воронкова
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Екатерина Климова
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Олег Бракоренко, Дмитрий Лобач
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Ханна Хмелева, Ирина Адрова
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Андрей и Александра Погорецкая
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Ирина Пономаренко, Лера Гамм
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Аполлон Шнуров, Иван Лущевич
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Денис Прасолов, Наталья Пивко
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Анастасия Шевцова, Арина Шевцова
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Елена Еренкова
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Анатолий Шалыто
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Екатерина и Иван Смеловы
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Лина Перлова, Фадей Перлов
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Ирина Кенюхова
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Анатолий Дякин
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Марина Инкина, Юрий Карлеп
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Сергей Дебижев , Полина Данилова
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Татьяна Тэн
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Баканов Василий, Краснова Марина
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Ирина Хлопова
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Карина Харина
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Оксана Золотухина
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Наталья Ермашова, Юлия Пашковская
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Быстрова Юлия, Ирэна Азаркевич
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Наталья Михеева, Рашид Армасов
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Ольга Герасименко, Анастасия Контарович
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Татьяна Юрьева, Владимир Спирин
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Ольга Леонтьева
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Анастасия Смирнова
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Александр Игудин
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Маргарита Осовская
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Алена Анисимова
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Елена Романова, Татьяна Соловьева
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Алексей Ким
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Анастасия Контарович, Наталия Новгородова
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Денис Прасолов
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Полина Хвостова
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Евгения Астафьева, Ольга Зелинская
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Елена Черногал
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Леонтий Касаткин
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Петр Горшков
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Анжелика Смирнова
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Олеся Белоцерковец, Ирина Третьякова
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Дмитрий Шпаков
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Олеся Белоцерковец
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Артем Моисеев, Алена Моисеева
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Александра Малахова
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