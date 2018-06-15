Красная дорожка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 2

Тринадцатая премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрала талантливых номинантов и вручантов. Статуэтки лауреаты (с полным списком вы можете ознакомиться тут) получали из рук профессионального интеллектуала Александра Друзя, ученой Татьяны Черниговской, премьера Михайловского театра Джуллиана Маккея. Импровизированным перфомансом стало вручение награды победителю номинации «Театр» Андрею Могучего — вместо режиссера на сцене появился бурый медведь (герой спектакля «Три толстяка Андрея Анатольевича)», который ринулся фотографироваться с ведущими Ксенией Собчак и Никитой Волковым.

Особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.

Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов