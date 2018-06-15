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Красная дорожка премии Собака.Ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 1

В театре имени В.Ф. Комиссаржевской в 13-ый раз вручили главную городскую премию ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — тем, кто каждый день делом, а не словом меняет Петербург к лучшему. 

Объявить победителей в этот вечер поднялись на сцену издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ученая Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов, солист Михайловского театра Джуллиан Маккей и многие другие. Ознакомиться с полным списком победителей можно тут. Всех гостей красной дорожки смотрите во второй и в третьей части репортажа.

Кроме того, особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала прогрессивная и амбициозная команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.

Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso,

Wellness курорт «Первая линия»,

One Trinity Place

Комментарии (1)
Автор: andrey
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Комментарии (1)

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  • Виталий Куликов 15 июня, 2018
    Всё это удивительно странно, некрасиво и несправедливо!!! В номинации " театр", по голосованию побеждает один ( Лаура Пицхелаури), а приз получает другой ( Андрей Могучий). Хотя чему тут удивлятся ( СОБАКА ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ)! РАЗАЧЕРОВАН!!!!(((

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