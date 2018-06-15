В театре имени В.Ф. Комиссаржевской в 13-ый раз вручили главную городскую премию ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — тем, кто каждый день делом, а не словом меняет Петербург к лучшему.

Объявить победителей в этот вечер поднялись на сцену издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ученая Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов, солист Михайловского театра Джуллиан Маккей и многие другие. Ознакомиться с полным списком победителей можно тут. Всех гостей красной дорожки смотрите во второй и в третьей части репортажа.

Кроме того, особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала прогрессивная и амбициозная команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.

Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов