Красная дорожка премии Собака.Ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть 1
В театре имени В.Ф. Комиссаржевской в 13-ый раз вручили главную городскую премию ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — тем, кто каждый день делом, а не словом меняет Петербург к лучшему.
Объявить победителей в этот вечер поднялись на сцену издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ученая Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов, солист Михайловского театра Джуллиан Маккей и многие другие. Ознакомиться с полным списком победителей можно тут. Всех гостей красной дорожки смотрите во второй и в третьей части репортажа.
Кроме того, особый приз в номинации «Мастерство сочетания» от нашего партнера Johnnie Walker Black Label вручил Михаил Падисов, признанный бартендер и амбассадор компании Diageo. Лауреатом номинации стала прогрессивная и амбициозная команда фестиваля «ВидФест», тем самым еще раз подтвердив, что является абсолютным чемпионом в своей сфере, создавая вместе множество новых проектов, мастерски сочетая новаторство и качество, привнося в свои идеи индивидуальность каждого и превосходную командную работу.
Все гости на красной дорожке: часть 1, часть 2, часть 3.
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Софья Петина, Дмитрий Колесов
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Никита Волков, Елена Гуча
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Людмила Нарусова
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Мария и Юрий Грудины
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Инесса Гаевская, Лариса Луппиан, Петр Горшков, Надежда Позднякова
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Жанна Морозова, Дмитрий Морозов
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Сергей Арктика
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Кристина Шапран, Тимур Аскеров
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Татьяна Неклюдова
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Евгений Ткачук, Марта Ткачук
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Анатолий Белкин, Лев Сморгон
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Анастасия Контарович, Анна Кондрахина, Инга Шпакова
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Ханна Хмелева, Ирина Логинова (American Kids Center), Ирина Адрова, Юлия Костикова
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Саша Амплитуда
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Василий Белоцерковский
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Елизавета Гусевская (Фэшн-блогер), Мэган Виртанен (историк моды), Алина Есенина,
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Алексей Ким, Галина Гребнева, Елена Зубрева
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Юрий Кузнецовский, Елизавета Шатилова
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Игорь Гавар
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Галина Свинген, Виталий Новиков, Марина Млодик
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Катерина Хассе, Дмитрий Солнцев
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Юлия Костикова, Ирина Логинова
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Ирина Ермолаева, Евгений Ермолаев
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Анастасия Шевелева, Виктор Николаев
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Сергей Семкин , Инна Семкина
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Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ
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Екатерина Атоян-Милюкова
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Полина Осипова, Дмитрий Попов
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Мария Дризик
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Кермен Манджиева
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Команда модельного агентства «Олдушки»: Сергей Арктика, Татьяна Неклюдова, Валентина Ясень, Игорь Гавар, Иван Петков
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Алина Малютина
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Ксения Борецкая, Анна Шилина
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Юлия Большакова, Екатерина Климова
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Анна Ялова
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Юлия Стрижак, Варвара Стрижак, Татьяна Архипова
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Татьяна Неклюдова, Иван Петков
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Константин Павшуков
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Линда Сото
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Ирина Усова, Зоя Коненкова
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Надежда Шаурина
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Марина Железнова, Андрей Ковригин
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Анжелика Смирнова, Мария Сухих
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Анна Некрасова, София Мамедова
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Вячеслав Алексеев, Елена Андриевская
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Полина Осипова
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Юлия Фисенко
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Елена Никитина
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Сергей Петров, Евгения Петрова
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Ксения Коробельник
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Ольга Угарова
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Александр Вольтман, Алексей Никульшин
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Ольга Герасименко
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Ян Фролов, Люсьен Фролова
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Екатерина Климова, Алена Глебова
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Андрей Белле, Александр Друзь
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Галя Голованова, Ирина Кенюхова
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Наталья Текоева, Александр Литичевский, Мария Буланаева
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Семен Михайловский, Дмитрий Морозов
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Лада Шаманина
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Александра Глазкова
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Замарина Елизавета, Чуприна Юлия, Елена Лебедева
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Сергей Кленов
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Алина Облыгина
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Диего Шидловский, Анастасия Орехова, Ринат Асадулин
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Елена Громова
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«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Wellness курорт «Первая линия»,
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