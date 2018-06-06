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День Итальянской Республики в «Астории»

Прием итальянского консульства в отеле «Астория» прошел с характерным южным колоритом: гордо поднятыми флагами Италии и страстной жестикуляцией в сочетании с традиционными прошутто и флорентийским вином.

Консул Леонардо Бенчини в приветственной речи поздравил гостей с 70-летием итальянской Конституции и признался, что покидает Санкт-Петербург после 4-ых лет службы: «через два месяца мы уезжаем в Рим из города, который я искренне люблю, в котором я чувствую себя как дома». Имя будущего консула суеверные южане оставили в секрете, намекнув, что итальянец присутствовал на приеме!

Поздравить Итальянскую Республику пришли ректор Академии имени И.Е. Репина Семен Михайловский, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, глава «Центра современного искусства имени Сергея Курехина» Анастасия Курехина и другие.

Фотограф: Софья Петина, Василий Юхнев

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Автор: Leo Kasatkin
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