День Итальянской Республики в «Астории»
Прием итальянского консульства в отеле «Астория» прошел с характерным южным колоритом: гордо поднятыми флагами Италии и страстной жестикуляцией в сочетании с традиционными прошутто и флорентийским вином.
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Леонардо Бенчини
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Алессандро Монти
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Паола Чони
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Семен Михайловский, Дайнюс Нумгаудис, Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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Оксана Бондарчук
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Ольга Дукина
Консул Леонардо Бенчини в приветственной речи поздравил гостей с 70-летием итальянской Конституции и признался, что покидает Санкт-Петербург после 4-ых лет службы: «через два месяца мы уезжаем в Рим из города, который я искренне люблю, в котором я чувствую себя как дома». Имя будущего консула суеверные южане оставили в секрете, намекнув, что итальянец присутствовал на приеме!
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Владимир Запевалов, Андрей Ганин
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Уго де Шеваньяк
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Юлия Стрижак, Юлия Пашковская
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Федор Болтин, Виктория Арзамасцева
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Поздравить Итальянскую Республику пришли ректор Академии имени И.Е. Репина Семен Михайловский, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, глава «Центра современного искусства имени Сергея Курехина» Анастасия Курехина и другие.
Фотограф: Софья Петина, Василий Юхнев
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