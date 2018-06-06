День Итальянской Республики в «Астории»

Консул Леонардо Бенчини в приветственной речи поздравил гостей с 70-летием итальянской Конституции и признался, что покидает Санкт-Петербург после 4-ых лет службы: «через два месяца мы уезжаем в Рим из города, который я искренне люблю, в котором я чувствую себя как дома». Имя будущего консула суеверные южане оставили в секрете, намекнув, что итальянец присутствовал на приеме!