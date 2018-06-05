Вечер в честь дня рождения ресторана «Китайская Грамота»

По случаю праздника из Москвы пригласили именитого китайского шеф-повара Чжан Сяньчэн, возглавляющего кухню всех ресторанов «Китайская Грамота». Для гостей вечера шеф-экспат приготовил сет из 9-ти блюд, в который вошли креветки в апельсиновом соусе, попкорн из раковых шеек и десерт — жареное молоко. Сразу после ужина на лучшей террасе города с видом на Зимний Дворец гости во главе с DJ Kortez направились на вечеринку под кодовым названием «Восточный экспресс. Остановка China Town».

В 2017 году ресторан «Китайская Грамота» был признан лучшим новым рестораном в Санкт-Петербурге по версии журнала «Собака.ru».

Фотограф: Илья Плюснин