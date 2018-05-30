Презентация достопримечательностей Дрездена в Kempinski

Город-побратим Дрезден стал к Петербургу еще ближе – с запуском нового прямого рейса из «Пулково» авиакомпании Germania. Им особенно удобно улететь в сердце Европы на выходные, но стоит задержаться и на целую неделю – о том, чем можно заняться в самом Дрездене и в долине реки Эльба, рассказали на презентации города в отеле Kempinski Moika 22 Андрей Шульга из Мейсенской фарфоровой мануфактуры (старейшей в Европе!), представитель государственных художественных собраний города Алла Котта, руководитель отдела по связям с общественностью крепости Кёнигштайн Керстин Кайль, директор Музея транспорта Йоахим Бройнингер – и еще десяток гостей из Германии. Во главе такой внушительной делегации выступил сам бургомистр Дрездена господин Дирк Хилберт. Сомнений в том, что отношения между Петербургом и Дрезденом – это всерьез и надолго, не осталось после подписания соглашения о сотрудничестве и взаимном продвижении между Комитетом по туризму Петербурга и Советом по маркетингу Дрездена.