Вручение премии «Нацбест-2018»

В этом году победителем премии «Нацбест» стал Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него». Подводя итоги на Новой сцене Александринского театра, жюри нервничало не меньше номинантов: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов до последнего не мог определиться с выбором, поэтому в раздумьях скрывался от публики в интерьерах театра, пока профессор Сорбонны Элен Мела повторяла критическую речь о номинантах.

Бессонные ночи, использованные для прочтения шорт-листа премии, сказались на еще одном члене жюри «Нацбеста» — репере Хаски, который не смог приехать и записал видеообращение к литературной богеме. Ведущий Артемий Троицкий вместе с Полиной Толстун виртуозно пересказывали работы номинантов за минуту, а председатель жюри и по совместительству совета директоров СМП Банка Артем Оболенский выразил надежду, «что данный шорт-лист не является отображением всей современной прозы», чем вызвал одобрительные аплодисменты у зала.

Фотограф: Михаил Вильчук