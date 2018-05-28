Концерт группировки «Ленинград» в ресторане Ginza

В день объявления о своем разводе с супругой Матильдой Шнуровой лидер группировки «Ленинград» выступил на сцене ресторана Ginza. Поистине дикий перфоманс гостей ожидал не только от бессменного фронтмена Сергея Шнурова, но и от экс-кандидата в Президенты Ксении Собчак, которая в разгар вечеринки вышла на сцену и призвала Сергея помириться с Матильдой. Лидер «Ленинграда» не преминул заметить, что предвыборная кампании «уже в другом месте и при другом антураже». Среди гостей в вип-зоне в тот вечер были замечены телеведущая Анна Семенович, комик Вадим Галыгин, издатель Борис Пиотровский и другие.

Фотограф: Софья Петина