Собчак, Прохоров, Матвиенко, Раппопорт и Шнурова на концерте Робби Уильямса

В Петербургском Планетарии — самом большом в мире — прошло празднование 25-летия компании «МегаФон», хэдлайнером которого стал британский певец Робби Уильямс. Ближе к 21:00 движение по Обводному каналу было затруднено, а прилегающая к зданию территория больше напоминала швейцарский автосалон — гости начали собираться в большие шатры перед входом в Планетарий.

Писатель Александр Цыпкин — бывший PR-директор СЗФ «МегаФона» — знакомил коллег и приятелей с будущей супругой Оксаной Лаврентьевой, главой компании «РусМода», рядом фотографировалась Матильда Шнурова (которая вскоре объявит о разводе с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым). За соседним столиком актер Юрий Колокольников, приехавший в Петербург на съемки фильма, смеялся с примой-балериной театра Бориса Эйфмана Марией Абашовой, которая буквально час назад танцевала на приеме банка «БКС Глобал Маркетс» в Музее Фаберже. Чуть поодаль грустил бизнесмен Михаил Прохоров, которого в этот вечер донимали одним вопрос: приедет ли певица Рианна на его традиционную вечеринку в ресторане Shatush (не приехала!).

Актриса Ксения Раппопорт появилась на красной ковровой дорожке в компании дочери — Аглаи Тарасовой. Чуть опоздала на концерт Ксения Собчак вместе с дизайнером Ульяной Сергеенко — девушки сразу отправились в отдельную вип-зону, где уже находились глава ВТБ Андрей Костин с телеведущей Наилей Аскер-заде, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков с бизнес-вуман Ольгой Слуцкер, медиамагнат Григорий Березкин, глава РБК Николай Молибог и многие другие.

Перед началом концерта к гостям вечера с речью обратился Алишер Усманов, поздравив компанию «МегаФон» с четвертьвековым юбилеем. Затем на сцену вышел Робби Уильямс, исполнивший свои главные хиты, включая Angels, Freedom и особенно тепло встреченный Party Like a Russian. В разгар шоу появился отец музыканта Пит Конвей, который спел вместе с сыном одну песню. По окончанию музыкального шоу гости не спешили расходиться, да и разведенный к тому моменту мосты намекали остаться. Самых стойких до утра поили шампанским Lanson и Louis Roederer и угощали осьминогом с картофелем, молочным теленком с соусом из тунца, ризотто с пармезаном и жюльеном.