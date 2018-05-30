Квартирник банка «Открытие» с участием рок-группы «Чайф»

Банк «Открытие» на своем квартирнике собрал не меньше трети российского списка Forbes. Банкиры, предприниматели и министры отдыхали от утренней программы ПМЭФ в компании квартета «Чайф», со сцены исполнившего проверенные временем хиты. Несмотря на то, что группа называла себя «старообрядцами», «Чайф» с легкостью растопил сердца главных экономических игроков страны.

Пока телеведущая Анна Калашникова отплясывала на танцполе у самой сцены, бизнесмен Борис Белоцерковский в компании банкира Александра Лебедева с ностальгией угощались легендарными ленинградскими пышками.

Фотограф: Софья Петина