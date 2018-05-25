Открытие выставки «Космос. Истории людей»

В рамках культурной программы ПМЭФ KGallery представила выставку «Космос. Истории людей», рассказывающую о героях, которые остались «за кадром» парадного космического шествия СССР.

Гости, среди которых были писатель Александр Цыпкин в компании будущей супруги Оксаны Лаврентьевой, искусствовед Александр Боровский, галерист Анна Нова, знакомились с оригинальными документами с подписью Сергея Королёва, фотографиями панорамы Луны, сделанными в 1966 году межпланетной станцией «Луна-9», и медицинскими приборами, предназначенными для проведения экспериментов на космических кораблях. Центральным экспонатом стал макет гермокамеры, где проходил эксперимент по имитации полёта на Марс.

Владелица KGallery Кристина Березовская в приветственной речи рассказала о том, что биография космического архитектора Галины Балашовой послужила сценарием для создания основной задачи выставки: рассказать и показать судьбы маленьких людей в системе большого советского космоса.

Завершило прием выступление экс-гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна и кавер-проекта Chic Project.

Фотограф: Илья Плюснин