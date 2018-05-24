Закрытый ужин в галерее Марины Гисич

В интерьерах апартаментов галериста Марины Гисич состоялся закрытый ужин под аккомпанемент из трех курсов: крудо дальневосточного гребешка, сибас с кремом из летнего трюфеля и торт из черного шоколада Grand Cru от шеф-повара Артема Гребенщикова. Ужин сопровождал новый купаж Rémy Martin — Carte Blanche Merpins Cellar Edition. Лично презентовать напиток в Петербург приехал его автор — мастер погреба Батист Луазо.