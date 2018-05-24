Олег Тиньков, Ксения Раппопорт, Матильда Шнурова, Алла Вербер на концерте Земфиры

Пожалуй, самую популярную и ожидаемую вечеринку «нулевого» дня Петербургского Экономического Форума организовал издательский дом «КоммерсантЪ», пригласив гостей в пространство Nautilus на закрытый концерт Земфиры.

Во вместительном концертном ангаре собрались пара тысяч гостей, среди которых оказались бизнесмены Олег Тиньков, Игорь Водопьянов и Денис Литов, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, актриса Ксения Раппопорт, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, публицист Александр Цыпкин, журналисты Сергей Минаев, Марианна Максимовская, Наталья Синдеева, Татьяна Арно и другие.

Земфира вышла на сцену через час после начала мероприятия и спела десять песен, в том числе «Хочешь», «Прогулка» и «П.М.М.Л» — на бис она исполнила «Небо Лондона».

В глубине зала вместе с подругами танцевала (и категорически отказывалась фотографироваться) дизайнер Ульяна Сергеенко, партнер по бренду которой Фрол Буримский в тот день несколько часов назад объявил о том, что уходит из команды дизайнера. Чуть поодаль с айфоном в руках стояла режиссер Рената Литвинова. «Еще вернусь!» — многозначительно сказала она, уходя за кулисы по завершению концерта.