В преддверии ПМЭФ-2018 в стенах Михайловского театра прошел гала-концерт звезд балета, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы.

На сцене театра с приветственной речью выступила актриса Елена Яковлева, которая в 2018 году стала лицом проекта. Елена призвала собравшихся бояться не диагноза, а равнодушного отношения к здоровью, а также снять табу с темы онкологических заболеваний. В этот вечер для гостей Экономического форума танцевали ведущие солисты балета Большого, Мариинского и Михайловского театров, среди которых были Иван Васильев и Оксана Бондарева, исполнившие па-де-де из балета «Дон Кихот», Анна Тихомирова и Джулиан МакКей, представившие па-де-де из балета «Сильфида» и американская танцовщица израильского коллектива Batsheva DC Мэдисон Хоук.

Завершился прием масштабным концертом рок-группы «Браво», вместе с гостями отметившей 35-летний юбилей.

Фотограф: Евгений Овсянников