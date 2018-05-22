Представление нового бренд-шефа ресторана Kuznya House

К команде Kuznya House присоединился австралиец Глен Баллис. Вместе с молодым шефом Русланом Закировым он разработал новую концепцию меню, сделав акцент на местные и сезонные продукты. Новые супер-герои ресторана впечатляли гостей блюдами из лосося, запеченным в соли, и цветной капусты с козьим сыром и зеленым соусом, а авокадо на гриле с крабом и вешенками произвело настоящий фурор! Оценить мастерство шефа-экспата пришли галерист Кристина Березовская, художник Сергей Бугаев-Африка, представитель «Клуба 418» Анатолий Бузинский и другие.

Фотограф: Никита Шубный