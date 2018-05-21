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Вечеринка Customize Bar в ДЛТ

На вечеринке по случаю открытия Customize Bar гостям в числе первых кастомизировали «джинсовые» покупки: добавляли патчи из коллекций ДЛТ и ручную вышивку со стразами и бисером. После — отдыхали в шезлонгах из денима, играли в пинг-понг и танцевали под сет от DJ Timofey. Примерить весенние новинки в джинсовых коллекциях пришли главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Ника Куваева, фотомодель Катя Сергеева и другие.

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Автор: andrey
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Места: ДЛТ
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