Открытие сезона в Музее стрит-арта

В V сезоне стены Музея стрит-арта обернулись страницами современной мифологии, где каждый из художников сконструировал многослойную реальность. Посетители населяли страну «Стритартию» загадочными существами, созданными собственными руками и участвовали в тотальных перформансах, раскрывающих истину мифа с четырёх сторон.

Композитор Игорь Старшинов управлял невероятным по мощности потоком звука, который воспроизводил среди инсталляций в пространстве котельной, а актер Николай Хамов, сыгравший Фауста, среди специально созданных конструкций самоотверженно боролся с гигантским часовым маятником, отсчитывающим время до встречи с Мефистофелем.

Фотограф: Никита Шубный